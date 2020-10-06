"Türkiye'nin AB üyelik şansı giderek azalıyor"

Die Welt gazetesi raporda Ankara'nın yolsuzlukla mücadelede herhangi bir ilerleme kaydetmediğinin vurgulandığını belirterek, kuvvetler ayrılığının mevcut olmadığı ve ekonominin işleyişi konusunda ciddi endişelerin devam ettiğinin ifade edildiğini kaydetti.

Die Welt, AB'nin yıllık Türkiye raporunda ayrıca Ankara'nın Avrupa Birliği'nden (AB) giderek daha fazla uzaklaştığı, demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve yargı bağımsızlığı konusunda ciddi gerilemeler yaşandığına ilişkin eleştirilere de yer verildiğini duyurdu.

Die Welt’in haberine göre, AB Komisyonu’nun Türkiye raporunda, “muhalefet liderlerine, insan hakları savunucularına, gazetecilere, sivil toplum mensuplarına, akademisyenlere yönelik terörle mücadele yasası kapsamındaki tutuklamaların” derin kaygı uyandırdığı ifade edildi. Raporda, yargıda 2016 yılındaki darbe teşebbüsünden bu yana ciddi gerilemeler görüldüğü vurgulandı.

Ayrıca raporda, Türkiye’nin dış politikasının “giderek artan şekilde AB’nin güvenlik ve dış politika öncelikleri ile çeliştiğine” yer verildi. Raporda somut olarak, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetlerine ilişkin olarak Kıbrıs yönetimine karşı “yasa dışı faaliyetler yürüttüğü ve provokatif açıklamalarda bulunduğu” belirtildi.