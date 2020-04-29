Türkiye'nin ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Maryland eyaletindeki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'ne iniş yaptı.

T\u00fcrkiye'nin ABD'ye t\u0131bbi yard\u0131mlar\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan askeri kargo u\u00e7a\u011f\u0131, Maryland eyaletindeki Andrews Hava Kuvvetleri \u00dcss\u00fc'ne ini\u015f yapt\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Bu foto\u011fraf sonu oldu! Gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n korkun\u00e7 \u00f6l\u00fcm\u00fcG\u00fcney Koreli Bakan'dan dikkat \u00e7eken Kim Jong-un a\u00e7\u0131klamas\u0131Bu faydas\u0131n\u0131 \u00e7ok az ki\u015fi biliyor! G\u00fcnde 1 avu\u00e7 yerseniz...