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  4. Türkiye'nin ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Maryland eyaletindeki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'ne iniş yaptı.

Türkiye'nin ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Maryland eyaletindeki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'ne iniş yaptı.

29.04.2020 00:20 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Maryland eyaletindeki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'ne iniş yaptı.

Türkiye'nin ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Maryland eyaletindeki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'ne iniş yaptı.

Türkiye'nin ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Maryland eyaletindeki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'ne iniş yaptı.

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