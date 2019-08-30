Türkiye'nin ABD'ye YPG Güvensizliği Devam Ediyor

Türkiye ile ABD, Suriye'nin kuzeyinde "güvenli bölge" oluşturulması için ortak askeri çalışmalara başladı ancak Ankara yönetimi PYD-YPG unsurları konusunda temkinli yaklaşımını koruyor. Milli Savunma Bakanlığı, ABD'yle Şanlıurfa Akçakale'de ortak hareket merkezi kurulması çalışmasının ardından bugün ortak askeri faaliyetlere geçildiği bilgisini paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, "Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait iki helikopter ile gerçekleştirildi" denildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Suriye'ye ilişkin bugünkü açıklamasında, ABD tarafınca kendilerine YPG'nin bölgeden çekildiği bilgisi verildiğini ancak bunu bizzat TSK'nın teyit etmesi gerektiğini söyledi. Ankara'daki karargahta ve sahada ABD'nin söz verdiği takvime bağlı olarak çalışmaları takip ettiklerini vurgulayan Akar, "Bu ana kadar harekat merkezi kuruldu, çalışmaya başladı. Bir Türk ve bir ABD’li general oradaki sevk ve idareyi sağlıyor, onların yanlarında karargah subayları, heyetler var. O heyetler vasıtasıyla planlama çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede İHA uçuşları başladı, helikopter uçuşları başladı, devam ediyor. ABD’liler tarafından bize bildirilen 'YPG’nin, teröristlerin oradan çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine' dair teyide muhtaç bilgiler var. Biz bunların tamamını bizzat görmek, gözümüzle teyit etmek istiyoruz. Bu konuda görüşmeler devam ediyor" dedi.

Akar ABD'nin tutmadığını sözlerini anımsattı Akar, bugün gerçekleştirilen havadan ortak askeri faaliyeti yeterli bulmadıklarını ve ABD'yle karadan da ortak devriye faaliyetine geçilmesini istediklerini açıkladı. Akar, "Bu konuda da görüşmelerimiz devam ediyor. Onların kendi personelini buraya getirmeleri, hazırlık yapmaları bir zaman almakla beraber hiçbir şekilde bir gecikmeye, zaman kaybına tahammülümüz olmadığını, bu konuda herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için yapılması gerekenlerin yerinde ve zamanında yapılmasını şiddetle takip ediyoruz. Münbiç'te, Rakka'da verilen sözler tutulmadı, bunları hiçbir zaman unutmadık ve bütün faaliyetleri bu bilgi ve bilinçle arkadaşlarımızla birlikte takip ediyoruz. Asil milletimize yönelik tehdit ve tehlikenin ortadan kalkması için yapılması gereken ne ise bunları bugüne kadar azim ve kararlılıkla yaptık, aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. “Türkiye’nin güvenli bölge konusunda ilkeleri var” Türkiye'nin baştan beri "güvenli bölge" konusunda ilkeleri olduğunu da anlatan Akar, "Bunlardan birincisi ülkemizin güneyinde hiçbir şekilde bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa, ne gerekiyorsa bunu sonuna kadar yapacağımızı açık ve seçik bir şekilde bütün muhataplarımıza, bütün çevreye bildirdik. Toplantılar ve görüşmeler bu çerçevede başladı ve sürdürüldü. Bu doğrultuda alınması gereken tedbirler konuşuldu, görüşüldü, mutabakatlar sağlandı. Şu ana kadar bu takvim ilerliyor. Bu konuda herhangi bir şekilde ortaya koyduğumuz ilkelerden, görüşlerimizden hiçbir şekilde vazgeçmediğimizi bunların üzerinde önemle, hassasiyetle durduğumuzu, herhangi bir şekilde ‘Takvim, yol haritası yapıldı bu iş bitti’ diye bir rehavet söz konusu değil" dedi.

Karadan ortak devriye faaliyetine geçilmesini beklerken ortak uçuşlara ise devam edileceğini açıklayan Akar, "Önce bir ABD helikopteri uçtu içinde Türk subayları, generali de vardı, dün de takriben 1,5-2 saat süreyle iki Türk iki ABD olmak üzere 4 helikopter havadan keşif ve gözetleme yaptılar, bunlar önümüzdeki günlerde devam edecek" bilgisini verdi. "Rusya'dan S-400 alımına devam, savaş uçağı belirsiz" Bakan Akar, Rusya'dan S-400 hava savunma füze sistemi alınmasıyla ilgili "Birinci filoyu aldık, birinci filonun iki bataryası var. Birinci bataryanın Ağustos ayında intikali tamamlandı. Onun şimdi kurulum çalışmaları devam ediyor. İkinci bataryanın intikali de başladı, Eylül ayı ortalarında tamamlanacak. Orada da herhangi bir sorun yok. Yapılan planlama ne ise o planlama çerçevesinde ikinci bataryanın intikali başlamış bulunuyor" açıklaması yaptı. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Rusya ziyareti çerçevesinde Rus askeri uçağı alımı yapılacağı iddialarını tümüyle reddetmedi. Erdoğan'ın uçak alımı meselesinde ABD'nin F-35 askeri uçaklarıyla ilgili tutumunu işaret ettiği görüldü.