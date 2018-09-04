Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Ulueren'den Nijerya'nın doğalgaz üssüne ziyaret

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, dünyanın en büyük dokuzuncu doğalgaz rezervine sahip Nijerya'nın Nijer Delta eyaletinde bulunan sıvılaştırılmış doğalgaz (LGN) tesislerini ziyaret etti.

Nijerya LNG Limited (NLNG) tarafından düzenlenen tanıtım programı kapsamında, ülkenin güneydoğusunda bulunan Bonny Adası'ndaki tesisleri ziyaret eden Büyükelçi Ulueren, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Ulueren, ziyarete ilişkin "Nijerya'nın doğalgaz alanındaki çalışmalarını yerinde inceleyerek Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar atmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

LNG ihracatında dünyada dördüncü sırada yer alan Nijerya'dan Türkiye'ye de ihracat yapıldığını belirten Büyükelçi Ulueren, arz kaynaklarının çeşitlendirilerek arz güvenliğinin sağlanması ve ithalatta esnekliğin arttırılması amacıyla BOTAŞ tarafından LNG alımına ilişkin bir dizi anlaşma imzalandığını anımsattı.

Büyükelçi Ulueren, "LNG ithalatında anlaşma sağlanan ülkelerden ikincisi olan Nijerya'dan LNG alımına başlanmıştır. 1999 yılında ilk sıvılaştırma terminalinin hayata geçirilmesi ile ihracata başlayan Nijerya'nın Türkiye'ye LNG ihracatı da aynı yıl başlamıştır." diye konuştu.

Toplantıya NLNG Genel Müdürü Tony Attah ve Genel Müdür Yardımcısı Sadık Mai-Bornu'nun yansıra İngiltere'nin Nijerya Yüksek Komiseri Paul Arkwright ve Portekiz'in Nijerya Büyükelçisi Antonio Rodriguez de katıldı.​​

