Türkiye’nin Afganistan’daki Rolü Önünde Hangi Engeller Var?

Türkiye, Amerika güçlerinin çekilmesinin ardından Kabil Havaalanı’nın güvenliğini üstlenmeyi teklif ederek Afganistan’da hayati bir rol üstlenmeyi planlıyor. Ancak bazı uzmanlara göre Ankara bu yolda birçok zorlukla karşı karşıya.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kabil Havaalanı’nın güvenliğinin sağlanmasının, Türkiye dahil, orada bulunan tüm diplomatik misyonların varlığı için hayati önemde olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu’nun Antalya’da verdiği bu mesajlara Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar da destek vererek Türkiye’nin NATO ve uluslararası toplumun Afganistan’a desteği için Türkiye’nin rolüne vurgu yaptı. Ancak Atmar, Türkiye’nin askeri varlığında Pakistan’ın ordusunun rolünü küçümsedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta katıldığı NATO Zirvesi’nde Türkiye’nin Kabil havaalanının güvenliğini sağlama konusunda Pakistan ve Macaristan’dan da destek alabileceklerini belirtmişti. Taleban tüm yabancı güçlerin Afganistan’da kalmasına karşı çıkıyor ancak Ankara bu durumun aşılabileceğine inanıyor. Afganistan’da ABD öncülüğündeki NATO birliklerinin bir parçası olan Türkiye, silahlı çatışmalarda yer almadı.

Türkiye’nin Afganistan’daki üst düzey sivil temsilciliği görevinde bulunmuş eski dışişleri bakanlarından Hikmet Çetin, Ankara’nın çatışmada yer alan tüm taraflarla iyi ilişkilerini başarıyla sürdürdüğünü söyledi.

Çetin, Afganistan’daki görevi sırasında konuştuğu genç Taleban üyelerinin 1920’lere dayanan Türkiye ile Afganistan ilişkilerine büyük saygı duyduklarını, ancak Türkiye’nin NATO’nun bir parçası olan yabancı güçler arasında yer almasına karşı çıktıklarını söyledi.

Türkiye Afganistan’daki olası rolüne muhalefeti kırmak için, Taleban üzerinde etkili Pakistan ve Katar gibi müttefikleriyle yakın temas halinde.

Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmut Kureşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan İmrah Han’ı Afganistan konusunu görüşmek üzere davet ettiğini açıkladı. Kureşi, Afganistan barış surecinin kritik aşamaya geldiği uyartasında bulundu. Afganistan’daki Amerikan birliklerinin 11 Eylül’e kadar ülkeden tamamen çekilmesi bekleniyor. Öte yandan Taleban ülke genelindeki askeri operasyonlarına hız verdi.

Kabil Havaalanı'nın ABD Türkiye ilişkilerindeki rolü

Türk yetkililer bir yandan mali ve lojistik destek için Washington ile yakın temas halinde. Ankara Dış Politika Enstitüsü başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, batıdaki birçok müttefikiyle ilişkilerinin çözüm bekleyen gerginlikler yaşayan Türkiye’nin Afganistan Havaalanı koruma rolünün önemli bir ortak zemin sağlayabileceği görüşünde.

Bağcı’ya göre çok riskli olsa da Türk birliklerinin kabil havaalanına konuşlandırılması Türkiye Amerika ilişkileri açısından son derece kritik öneme sahip. Tek sorunun Taleban olduğunu vurgulayan Bağcı, bu konuda da anlaşma yapılabileceğini belirtti.

Uzmanlar Türkiye’nin Kabil Havaalanı’nın korunması rolünü üstlenmesinin önünde hala birçok zorlu engelin bulunduğu uyarısı yapıyor. Bir yandan da Amerika’nın 11 Eylül’de ülkeden tamamen çekilme takvimine doğru zaman daralıyor.

