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‘Türkiye’nin Afrika Açılımı Devam Ediyor’

26.09.2018 23:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan katıldığı bir etkinlikte “Afrika’nın desteğe muhtaç kadınları için yapacaklarımız, onlar için bir lütuf değil, bizim insanlık vazifemizdir" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’taki temaslarına eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul kapsamında organize edilen, “Afrika’daki Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi ve Dayanıklı, Sürdürülebilir Adil Toplumların İnşasına Yönelik Yaklaşımlar” temalı toplantıya ev sahipliği yaptı.

BM Türkiye Daimi Temsilciliği tarafından organize edilen toplantıya;Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile eşi, Afrika Birliği Kadın, Barış ve Güvenlikten sorumlu Özel Temsilcisi Bineta Diop, UNDP Başkanı Achim Steiner, BM Kadın Doğu ve Güney Afrika Sorumlusu Izeduwab Derex-Briggs, UNICEF Genel Sekreter Yardımcısı Fatumata Ndiaye, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın eşi Esra Albayrak’ın yanı sıra bazı Afrika ülkeleri liderlerinin eşleri katıldı.

‘Yapacaklarımız lütuf değil insanlık vazifemiz’

Emine Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, “Afrika’nın desteğe muhtaç kadınları için yapacaklarımız, onlar için bir lütuf değil, bizim insanlık vazifemizdir. Çünkü insan hakları bölünmez bir bütündür. Hakların bir bölümü herhangi bir sebeple elden alınırsa, insan hakları kavramı meşruiyetini kaybeder” dedi.

’30 Afrika ülkesine gittim’

Emine Erdoğan, bugüne kadar 30’a yakın Afrika ülkesini ziyaret ettiğini, her birinde Afrika’nın renkli kültürüne hayranlık duyduğunu belirterek, “Doğusuyla Batısıyla her biri birbirinden zengin özellikler taşıyor. Dünyadaki yaygın algının, oryantalist klişelerin aksine Afrika oldukça dinamik bir kıta. Fakat ne yazık ki bütün bu zenginliğine rağmen, yoksullukla özdeşleşmiş yekpare bir Afrika algısı var. Irkçı rejimler, sömürgeci yönetimler, özellikle son birkaç yüzyılda Afrika’nın bütün dinamizmini alıp götürdü. 20.yüzyıl Afrika için kayıp bir yüzyıl oldu. Fakat biz, Türkiye olarak 21.yüzyılın Afrika’nın çağı olacağına inanıyoruz” dedi.

‘Türkiye’nin Afrika açılımı sürüyor’

Emine Erdoğan, Türkiye’nin 2005 yılında başlattığı Afrika açılımının, STK’ların, iş adamlarının gayretiyle ve yeni diyalog ve mekanizmalarıyla devam ettiğini belirterek, “Türkiye, Afrika’nın hakettiği refah seviyesine ulaşması için elinden geleni yapıyor. Özellikle kadınlar için bölgeden bölgeye değişen ihtiyaçlara göre planlamalar yapıyoruz. Temel ihtiyaçların giderilmesi, sosyal statünün güçlendirilmesi ve ekonomik durumun iyileştirilmesi şeklinde üç temel hareket noktamız var” şeklinde konuştu. Afrikalı kadınların el emeği ürünlerinin kar amacı güdülmeksizin hak ettiği değere satıldığı Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi girişiminden de bahseden Emine Erdoğan, “Afrika’ya verdiğimiz her destek insanlığa yatırımdır. Meyvesi de, hepimize huzurlu ve barışçıl bir dünya olarak geri dönecektir” dedi.

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