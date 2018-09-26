‘Türkiye’nin Afrika Açılımı Devam Ediyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’taki temaslarına eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul kapsamında organize edilen, “Afrika’daki Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi ve Dayanıklı, Sürdürülebilir Adil Toplumların İnşasına Yönelik Yaklaşımlar” temalı toplantıya ev sahipliği yaptı.

BM Türkiye Daimi Temsilciliği tarafından organize edilen toplantıya;Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile eşi, Afrika Birliği Kadın, Barış ve Güvenlikten sorumlu Özel Temsilcisi Bineta Diop, UNDP Başkanı Achim Steiner, BM Kadın Doğu ve Güney Afrika Sorumlusu Izeduwab Derex-Briggs, UNICEF Genel Sekreter Yardımcısı Fatumata Ndiaye, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın eşi Esra Albayrak’ın yanı sıra bazı Afrika ülkeleri liderlerinin eşleri katıldı.

‘Yapacaklarımız lütuf değil insanlık vazifemiz’

Emine Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, “Afrika’nın desteğe muhtaç kadınları için yapacaklarımız, onlar için bir lütuf değil, bizim insanlık vazifemizdir. Çünkü insan hakları bölünmez bir bütündür. Hakların bir bölümü herhangi bir sebeple elden alınırsa, insan hakları kavramı meşruiyetini kaybeder” dedi.