Türkiye'nin Afrika ticaret hacminde Tunus'la ortak hedef 100 milyar dolar

Doğan, Afrika ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında bir strateji uygulandığına ve 2003'ten bu yana Afrika ülkeleriyle siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için çaba sarf edildiğine işaret etti.

Türkiye ile Afrika arasında 2000'lerin başında senelik 100 milyon dolar olan ticaret hacminin halihazırda 20 milyar dolara ulaştığını aktaran Doğan, "Türkiye, Tunus'la iş birliği halinde Afrika ülkeleriyle senelik ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor." dedi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Doğan, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Afrika ülkelerinin ekonomilerinin, teknoloji ve dijitalleşme kaynaklı büyüyen bir güç haline geldiğini söyledi.

TUNUS (AA) - Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Türkiye'nin Tunus'la iş birliği halinde Afrika kıtası ile ticaret hacmini senelik 100 milyar dolara çıkarmayı amaçladığını belirtti.

Afrika'nın özellikle modern teknolojide paha biçilemez bir pazar haline geldiğini vurgulayan Doğan, Afrika ekonomik geçişinin, bilime ve teknolojiye dayalı ekonomilere yönelmeye başladığını ifade etti.

- "Tunus Afrika'ya açılan bir kapı"

Tunus'un Afrika'ya açılan bir kapı olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Doğan, çalışmaların, Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda yoğunlaşması gerektiğini kaydetti.

Doğan, Türkiye'nin Tunus-Afrika ortaklığı için her türlü araca sahip olduğuna ve Tunus'un Afrika kıtasının ana ticaret kapısı olabileceğine dikkati çekti.

Tunus Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ziyad el-Azari de ülkesinin, yatırımcılar, yatırım ve finans fonları ile devlet otoritesi arasında düzenlenecek görüşmelerle gelişmekte olan kurumlar alanında Afrika'ya açılan bir kapı olmasına ilişkin isteğini dile getirdi.

Yarının ekonomisinin bilgi, zeka, yenilenme ve yaratıcılık üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Azari, bu tür tezahürlerin, Tunus'ta faaliyet gösteren tüm kurumlar için gerçek ve ciddi bir motivasyon olmasını umduğunu söyledi.