"Türkiye'nin Afrika'daki Yatırım Fırsatları" paneli

İSTANBUL (AA) - Atlantic Council Türkiye Temsilcisi ve İcra Direktörü Defne Sadıklar Arslan, Türkiye'nin Afrika'daki ticari etkinliğini artırdığını belirterek, “Geçtiğimiz 5 yıldır Türk şirketleri, yurt dışında gerçekleştirilen kontratların değeri açısından Çinli şirketlerden sonra ikinci sırada geliyorlar. Türk şirketlerinin bölgedeki deneyimi, Amerikan sermayesi ile buluştuğunda karşılıklı köprüleri güçlendirirken, Afrika’daki önemli altyapı açığıyla baş etme açısından da büyük bir fırsat sunuyor.” dedi. Arslan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve merkezi Washington'da bulunan küresel düşünce kuruluşu Atlantic Council'ın düzenlediği "Türkiye'nin Afrika'daki Yatırım Fırsatları" panelinde yaptığı konuşmada, Atlantic Council’ın, Türkiye ve ABD arasındaki ortak çıkarlar ve zorluklar konusunda çalışmak, iki ülke arasındaki ilişkiler ile ilgili olumlu bir ajanda oluşturmak üzere çalıştığını anlattı. Atlantic Council’ın 2010 yılından beri İstanbul’da Enerji ve Ekonomi Zirvesi gerçekleştirdiğini hatırlatan Arslan, “Atlantic Council, Türkiye’ye ve transatlantik ilişkilere yönelik uzun vadeli taahhüdünü daha dinamik bir şekilde gerçekleştirebilmek için 2018 yılında çeşitli konulardaki program ve yayınlarıyla tüm yıl sürecek Atlantic Council IN TURKEY programını başlattı." dedi.

Türkiye’nin, Afrika’nın gelişiminde başta gelen oyunculardan biri olarak hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade eden Arslan, “Türkiye’nin Afrika’daki toplam yatırımları yaklaşık 6 milyar doları buldu. Geçtiğimiz 5 yıldır Türk şirketleri, yurt dışında gerçekleştirilen kontratların değeri açısından Çinli şirketlerden sonra ikinci sırada geliyorlar. Türk şirketlerinin bölgedeki deneyimi, Amerikan sermayesi ile buluştuğunda karşılıklı köprüleri güçlendirirken, Afrika’daki önemli altyapı açığıyla baş etme açısından da büyük bir fırsat sunuyor.” şeklinde konuştu. \ - “Müteahhitlik projelerinin toplamı 64 milyar doları aşmıştır” DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Volkan Kazova da Türkiye’nin, 2003 yılında başlattığı "Afrika Açılımı" ile Afrika ülkeleri ile olan ilişkilerini eşitliğe, hakkaniyete ve karşılıklı yarara dayalı bir ortaklık olarak görmeye başladığını hatırlattı. Afrika Açılımı’nın 15. yılını tamamladığını belirten Kazova, şunları kaydetti: “Türkiye'nin Afrika'ya yönelik stratejisinin başladığı 2003'te kıtayla 5,5 milyar dolar olan ticaret hacmi, yaklaşık 4 katına çıkarak 2017 itibarıyla 20,6 milyar dolara ulaştı. 2004 yılında Afrika kıtasında sadece 12 büyükelçiliğimiz bulunurken, bu sayı 2017’de 41’e yükseldi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), kıtada 20 ülkede faaliyet yürütmektedir. Afrika’daki Türk doğrudan yatırımları (stok) 2003’te 100 milyon dolar iken, 2017’de 6,5 milyar dolara yaklaşmıştır. Türk müteahhitleri, kıta genelinde 2002'de 769 milyon dolar tutarında 15 taahhüt projesi üstlenirken, 2017 sonu itibarıyla kıtada üstlenilen müteahhitlik projelerinin toplamı 64 milyar doları aşmıştır. Bugün Türk Hava Yolları (THY), kıtadaki 33 ülkede 53 noktaya uçuş gerçekleştirmektedir.”

\ - “Amacımız, 2018 sonunda ticaret hacmimizi 50 milyar dolara ulaştırmak” Volkan Kazova, DEİK olarak Afrika kıtası ile ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere çıkmasına ve iş insanlarıyla birlikte Afrika ülkelerini ziyaret ederek ortaklıkları güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Tanzanya, Mozambik, Madagaskar, Senegal, Benin, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi ve Kamerun’u 2017 yılında ziyaret ederek iş forumları düzenlediklerini anlatan Kazova, “Bu yılın hemen başında firmalarımızı Cezayir, Moritanya ve Senegal’e götürdük ve yapılan görüşmeler yepyeni iş birliklerine vesile oldu. Türkiye'nin Afrika kıtasının tamamı ile olan ilişkilerini artırmak ve derinleştirmek amacıyla gerçekleştirdiği tüm temaslar Türk iş dünyası temsilcilerimiz tarafından da müthiş bir ilgiyle karşılanıyor.” diye konuştu. Bir Türk firmasının Etiyopya’da Afrika’nın en büyük tekstil fabrikasını kurduğunu, 200 milyon dolarlık değeri olan bu yatırımın 4 bin 500 kişiye istihdam sağladığını kaydeden Kazova, şöyle devam etti: “Bir Türk inşaat firması, ana yüklenici olarak yurt dışında kazanılan en büyük ihale olan 1,2 milyar dolarlık demir yolu projesinin temelini 2015 yılında atmış ve bu proje diğer ülkelerin dikkatini çekerek Türkiye’nin Afrika’ya verdiği önemin sembolü haline gelmiştir. Senegal, Gana, Kongo-Brazzaville, Kamerun gibi birçok ülkede projeler gündeme gelmiş ve bu projelerin toplam tutarı 900 milyon dolara yaklaşmıştır. Ortak amacımız, 2018 sonunda ticaret hacmimizi 50 milyar dolara ulaştırmak. 10-11 Ekim’de İstanbul'da gerçekleştireceğimiz 2. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda 42 ülkeden 50 üst düzey yetkiliyi ve 49 ülkeden binin üzerinde Afrikalı iş insanını Türk özel sektörü ile buluşturmayı hedefliyoruz.”

\ - “Devlet ihaleleriyle zaman kaybetmeyin” Atlantik Konseyi Afrika Bölgesi Araştırma ve Bölgesel Girişimler Başkan Yardımcısı Dr. Peter Pham ise Türkiye’nin Afrika konusundaki kalıcı vizyonunu önemsediklerini belirterek, gelinen noktada Afrika’da nasıl ilerleyebilecekleri ve zorlukları nasıl aşabilecekleri konusuna yönelmeleri gerektiğini söyledi. Mubadala Altyapı Ortakları Yatırım Direktörü Kemi Abdul, Abu Dabi’deki bir kamu ihalesi için şirketlerin sıraya girdiğini, Nijerya’daki bir ihale için de fazla şirketin öne çıkmadığını kaydetti. Afrika genelinde yabancı projelerde çalışanların yüzde 90’ını Çinlilerin oluşturduğunu ifade eden Abdul, Çin’in uzun zamandır Afrika’da yatırım yaptığını söyledi. Proxima Hukuk Ofisi Ortağı Serge Nawej ise Afrika’ya yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcıların özel sektör projelerine yönelmesi gerektiğini belirterek, “Devlet ihaleleriyle zaman kaybetmeyin.” dedi. Afrika’da yatırım yapmak isteyen şirketlerin kıtada kalıcı olabilmesi için öncelikle bu bölge özelinde büyüme hedeflemesi gerektiğini kaydeden Nawej, “Afrika’ya girdiğiniz zaman Afrikalı olmayı düşünmeniz gerekiyor. Buna hazırsanız, yani Afrika eksenli bir stratejiniz varsa önünüz açık. Ancak bu halde, kur riski de dahil pek çok sorunu aşabilirsiniz.” diye konuştu.