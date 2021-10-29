Türkiye’nin Afrika’ya İlgisi Ne Anlama Geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bürokratlar ve iş adamlarıyla birlikte Afrika ziyaretinin ardından İstanbul’da yapılan iş forumuyla Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) gibi platformlarda siyasi kazanımın yanısıra ticaret hacmini 50 milyar dolar hedefine çıkarmayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta Angola, Togo ve Nijerya’ya resmi ziyarette bulunması, Afrika kıtasında Liberya ve Burkina Faso liderleriyle görüşmesi gündemdeydi. Sonrasında Ticaret Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) organizasyonuyla İstanbul'da 3. Türkiye

