Türkiye’nin akıllı şebeke ve şehirlere geçiş süreci konuşuldu

Elif VARAN-Özgür KUMANOVALI-İSTANBUL, (DHA)- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, geleceğin akıllı şebekeleri ve şehirlerine yön verecek konuların ele alındığı, enerji sektörünün liderlerinin küresel buluşma noktası olan ICSG İstanbul 2019’a katıldı. Burada konuşan Prof. Dr. Ali Yılmaz Çamurcu, "Şehirlerle fabrikalar iç içe geçmiş durumda. Yollar, ulaşım sistemleri, okulların akıllı olması ve enerjiyi verimli kullanması gerekiyor" dedi.

Akıllı şebekeler ve şehirler, akıllı ulaşım sistem geliştiricileri ve kullanıcıları için üst düzey teknoloji ürünlerini tartışmak, teknikleri, araçları ve deneyimleri paylaşmak için düzenlenen 7’nci ‘Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’ Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

ICSG İstanbul 2019’u destekleyen iki üniversiteden biri olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin fuar alanında yer alan standında Ar-Ge çalışmalarının tanıtımının yapıldığını söyleyen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve ICSG İstanbul Bilim Kurulu Onursal Başkanı Prof. Dr. Ali Yılmaz Çamurcu, “Sanayi ile birlikte bu işi yapmak çok güzeldi. Türkiye bu konu üzerinde önceden çok zayıftı ama artık bu konunun önemi Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı seviyesinde. İnsanların vücuduna zarar vermeyen, sağlıklı enerji dediğimiz rüzgâr, güneş ve su enerjisini kullanabilmek ve bunlardan enerji elde edebilmesi bizim için çok mükemmel bir şey. Şehirlerle fabrikalar iç içe geçmiş durumda. Yollar, ulaşım sistemleri, okulların akıllı olması ve enerjinin verimli kullanılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.