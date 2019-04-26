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Türkiye’nin akıllı şebeke ve şehirlere geçiş süreci konuşuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 11:57 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, geleceğin akıllı şebekeleri ve şehirlerine yön verecek konuların ele alındığı, enerji sektörünün liderlerinin küresel buluşma noktası olan ICSG İstanbul 2019’a katıldı.

Elif VARAN-Özgür KUMANOVALI-İSTANBUL, (DHA)- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, geleceğin akıllı şebekeleri ve şehirlerine yön verecek konuların ele alındığı, enerji sektörünün liderlerinin küresel buluşma noktası olan ICSG İstanbul 2019’a katıldı. Burada konuşan Prof. Dr. Ali Yılmaz Çamurcu, "Şehirlerle fabrikalar iç içe geçmiş durumda. Yollar, ulaşım sistemleri, okulların akıllı olması ve enerjiyi verimli kullanması gerekiyor" dedi.

Akıllı şebekeler ve şehirler, akıllı ulaşım sistem geliştiricileri ve kullanıcıları için üst düzey teknoloji ürünlerini tartışmak, teknikleri, araçları ve deneyimleri paylaşmak için düzenlenen 7’nci ‘Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’ Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

ICSG İstanbul 2019’u destekleyen iki üniversiteden biri olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin fuar alanında yer alan standında Ar-Ge çalışmalarının tanıtımının yapıldığını söyleyen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve ICSG İstanbul Bilim Kurulu Onursal Başkanı Prof. Dr. Ali Yılmaz Çamurcu, “Sanayi ile birlikte bu işi yapmak çok güzeldi. Türkiye bu konu üzerinde önceden çok zayıftı ama artık bu konunun önemi Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı seviyesinde. İnsanların vücuduna zarar vermeyen, sağlıklı enerji dediğimiz rüzgâr, güneş ve su enerjisini kullanabilmek ve bunlardan enerji elde edebilmesi bizim için çok mükemmel bir şey. Şehirlerle fabrikalar iç içe geçmiş durumda. Yollar, ulaşım sistemleri, okulların akıllı olması ve enerjinin verimli kullanılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

50’DEN FAZLA ÜLKEDEN 10 BİN KATILIM

Enerji sektöründeki paydaşların bir arada bulunduğu, 350’ye yakın global firmanın stantla katılım sağladığı 7’nci Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na 50’yi aşkın ülkeden 10 binin üzerinde sektör temsilcisi, uzman ve akademisyen katıldı. Kongre’de, tüm ülkeler için fikirlerin ve yeniliklerin fayda sağlar hale getirilmesi noktasında deneyimler paylaşıldı.

Türkiye’nin içinde bulunduğu akıllı şebeke uygulamalarına geçiş sürecinde düzenlenen kongre, katılımcıların bütün paydaşlar ile bir arada olması, sorularına cevap bulması, akıllı şebekeler hakkındaki son yenilikleri öğrenmesi, örnek uygulamaları görmesi ve yatırım stratejilerini belirlemesi için uluslararası bir platform olanağı da sundu.

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