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"Türkiye'nin alternatif finansmana daha fazla ihtiyacı var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 15:22 | Son Güncelleme

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal: - "Türkiye gibi stratejik bir ülkede piyasalardaki hareketliliğin negatif etkisinin azaltılması için alternatif finansman modellerinin artması gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Türkiye gibi stratejik bir ülkede piyasalardaki hareketliliğin negatif etkisinin azaltılması için alternatif finansman modellerinin artması gerektiğini bildirdi.

Akbal, yazılı açıklamasında, son dönemde finansal piyasalardaki hareketliliğin daha da kırılganlaştığını ve piyasaların küresel düzeydeki gelişmelerden doğrudan etkilendiğini dile getirdi.

Türkiye gibi stratejik bir ülkede bu negatif etkilerin azaltılması için alternatif finansman modellerinin artması gerektiğini dile getiren Akbal, böylece söz konusu negatif etkilerin de minimize edileceğini kaydetti.

Kurdukları faizsiz model sayesinde Fuzulev'in kırılganlıklardan etkilenmediğini kaydeden Akbal, faizsiz finansman sistemiyle bugüne kadar on binlerce ailenin ev hayalini gerçeğe dönüştürdüklerini belirterek, "Türkiye’de 27 yılı aşan tecrübe, güven ve dayanışmayla yolumuza devam ediyoruz. Devletimizin alternatif finans konusunda daha cesur ve kararlı adımlar atıp, ülkemizi bu alanda da hak ettiği yere getirmesi için biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

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