'Türkiye’nin AP’nin Kararlarına İhtiyacı Var Ama Hükümet Benimle Görüşmedi'

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, Türk Hükümeti’nden görüşme taleplerine ret yanıtı aldığı için temsil ettiği parlamento adına hayal kırıldığı duyduğunu ve eleştirel tutumu nedeniyle kendisine ‘terör örgütleriyle bağlantılı kişi’ etiketlemesi yapıldığını söyledi. Ne PKK ne de FETÖ ile bağlantısı olmadığını sadece seçilmiş siyasi parti HDP ile görüşmeler yaptığını vurgulayan Piri, “Türkiye’nin, bütçe (fon verilmesi), mülteci, Gümrük Birliği gibi konularda Avrupa Parlamentosu’nun kararlarına ihtiyacı var. Dürüst olmak gerekirse buraya geldim ve hiçbir hükümet yetkilisiyle görüşmemiz olmamasından hayal kırıklığına uğradım” dedi.
Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye ilişkilerinde önemli sıra taşlarından birisini Avrupa Parlamentosu’nun (AP) her yıl oylama sonucu kabul ettiği ve uluslararası kamuoyuyla paylaştığı yıllık ilerleme raporu oluşturuyor. Raporda, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecinde Avrupa değerleri, kriterlerine ne derece uyum gösterdiği irdeleniyor ve AP adına AB yönetim organlarına tavsiyelerde bulunuluyor. Bu raporu son yıllarda hazırlamakla sorumlu isim Hollandalı parlamenter Kati Piri idi.
Türkiye’nin son yıllarda “hükümsüz, kabul etmiyoruz, yok hükmünde” gibi ifadelerle tepki gösterdiği ve neredeyse AP’yle ilişkilerini kopma noktasına taşıyan ilerleme raporlarına imza atan Piri, bugünlerde yılki rapor hazırlama vazifesi nedeniyle yine Türkiye’de. Piri, dün TBMM çatısı altında siyasi parti liderleri ve temsilcileriyle görüşmelerde bulundu. MHP’nin görüşme talebine geçen yılki olumsuz yanıt verdiği Piri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberlerinde heyetler ile görüşmeler yaptı. Piri, TBMM Türkiye
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