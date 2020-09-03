Türkiye’nin Arabuluculuğu Venezuela Muhalefetini Böldü

21. yüzyılın en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Güney Amerika ülkesi Venezuela’da siyasi krizin boyutları da derin. 2018 Mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine beş ana muhalefet partisinin katılmamasıyla artan siyasi gerilim, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’yu tanımayarak kendini geçici devlet başkanı ilan etmesiyle zirve yapmıştı. Bugün aralarında ABD ve AB üyesi ülkelerin de olduğu 55’ten fazla ülke Venezuela’nın meşru cumhurbaşkanı olarak iktidardaki Maduro’yu değil, muhalif lider Juan Guaido’yu tanıyor. Hali hazırda birbirini tanımayan iki devlet başkanı ve üç meclis bulunan Venezuela’da, Aralık ayında meclis seçimleri yapılması planlanıyor ancak Juan Guaido önderliğindeki ve 27 muhalif partiden oluşan ittifak, Yüksek Seçim Kurulu’nu iktidarın ataması üzerine seçimleri boykot edeceğini duyurmuştu. Çavuşoğlu: “Muhalefetle iktidar uzlaşmaya daha yakın” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 1 Eylül’de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin Venezuela ile yakın ilişkilerinden dolayı, Avrupa Birliği’nin kendilerinden ülkedeki siyasi krizin çözümüne destek vermesini istediğini söyledi. Çavuşoğlu, birkaç hafta önceki Venezuela ziyaretinde hükümet yetkilileri ile ardından da muhalif liderlerle seçimlere katılımın önemine dair konuştuklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Venezuela’nın en büyük üç muhalif partisinden ikisinin lideriyle yaptığı görüşmelerde, muhalefetin uzlaşma masasına oturmak için bazı ön şartlar öne sürdüğünü, bunlar arasında seçimlere uluslararası gözlemcilerin katılması talebinin iktidarca kabul edildiğini ve muhalefetle iktidarın artık uzlaşmaya daha yakın olduğunu belirtmesi, Venezuela gündeminde geniş yer buldu. Seçimlere katılmayacağını açıklayan Guaido önderliğindeki muhalif ittifak, muhalefetin en önemli iki lideri olan Henry Capriles ve Stalin Gonzalez’in tutumunun, Venezuela muhalefetinin iradesini yansıtmadığını duyurdu. Guaido ve beraberindekiler, Türkiye’nin arabuluculuğu ile hükümetle pazarlığa oturan liderleri, muhalefetin arkasından iş çevirmekle itham etti. Çavuşoğlu ile görüşen iki lider, birkaç gün önce Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ,aralarında 26 milletvekilinin de bulunduğu 110 muhalif lidere af kararı çıkarmasında paylarının olduğuna işaret ediyor. “Türkiye yatırımlarının peşinde” Başkent Caracas’ın en saygın eğitim kurumlarından olan Andrés Bello Katolik Üniversitesi (UCAB) Siyasi Araştırmalar Merkezi Direktörü Benigno Alarcon, Maduro hükümetinin çıkardığı affı ve uzlaşma çabasını, hükümetin elinin zayıflaması olarak okumanın doğru olmayacağına, olanların iyi tasarlanmış politik bir hamle olarak okunması gerektiğini söyledi.