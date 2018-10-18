"Türkiye'nin Arnavutluk'taki yatırımı 2,5 milyar dolar"

TİRAN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Arnavutluk'taki yatırımlarının 2,5 milyar doları bulduğunu söyledi.
Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen Çavuşoğlu, Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) tarafından düzenlenen toplantıda iş adamları ile bir araya geldi.
Burada konuşma yapan Çavuşoğlu, "Arnavutluk bizim için sadece bölgede iş birliği yapacağımız bir ülke değil, köklü ve tarihi bağlarımızın olduğu gerçek bir dost ülkedir." diye konuştu.
Çavuşoğlu, Türk firmalarının Arnavutluk'taki yatırımlarının her geçen gün arttığına işaret ederek, "Yatırımlarımız, Türkiye'den gelen firmaların yatırımlarıyla birlikte bizdeki rakamlara göre 2,5 milyar dolar civarındadır." ifadelerini kullandı.
Balkanlar'da istikrarın ve ekonomik kalkınmanın büyümesi için bu tür çalışmaların çok önemli katkı sağlayacağını belirten Çavuşoğlu, sadece para kazanmak için değil, ekonomik olarak dışlanmış kesimlere ve kadın yatırımcılara ilişkin yapılan projeleri de çok önemsediklerini belirtti.
Çavuşoğlu, Türkiye ve Arnavutluk arasında 2008 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına değinerek, "Daha 10 sene geçmeden gördük ki bu anlaşmayı gözden geçirmemiz lazım. Tarım ürünlerinin daha fazla girmesi için, hizmet ve yatırımların dahil edilmesi için tekrar müzakereleri başlatacağız. Kazan-kazan anlayışıyla gözden geçirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Arnavut yatırımcıların Türkiye'de yatırımlarına da önem verdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "411 milyon dolar olan ikili ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmak için çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.
ATTSO Başkanı Seyhan Pencablıgil de 60 üyesi bulunan Oda'nın her geçen gün ikili ilişkileri geliştirmek için daha fazla çalıştığını belirterek, "Türk firmaları Arnavutluk'ta 10 bin kişiye istihdam sağlamaktadır." dedi.
Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt
Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi
Türkiye'den Yunanistan'a bir tepki daha: Uzak durun
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması
ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı
2 Suriyeli kız çocuğu yol kenarında bu halde bulunmuştu! İşin altından öyle bir şey çıktı ki!
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum