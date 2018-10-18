"Türkiye'nin Arnavutluk'taki yatırımı 2,5 milyar dolar"

TİRAN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Arnavutluk'taki yatırımlarının 2,5 milyar doları bulduğunu söyledi.

Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen Çavuşoğlu, Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) tarafından düzenlenen toplantıda iş adamları ile bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Çavuşoğlu, "Arnavutluk bizim için sadece bölgede iş birliği yapacağımız bir ülke değil, köklü ve tarihi bağlarımızın olduğu gerçek bir dost ülkedir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türk firmalarının Arnavutluk'taki yatırımlarının her geçen gün arttığına işaret ederek, "Yatırımlarımız, Türkiye'den gelen firmaların yatırımlarıyla birlikte bizdeki rakamlara göre 2,5 milyar dolar civarındadır." ifadelerini kullandı.

Balkanlar'da istikrarın ve ekonomik kalkınmanın büyümesi için bu tür çalışmaların çok önemli katkı sağlayacağını belirten Çavuşoğlu, sadece para kazanmak için değil, ekonomik olarak dışlanmış kesimlere ve kadın yatırımcılara ilişkin yapılan projeleri de çok önemsediklerini belirtti.