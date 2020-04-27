Türkiye’nin askeri harcamaları on yılda yüzde 86 arttı

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) Pazartesi günü yayınladığı verilere göre, 2019 yılı için hesaplanan rakam, 2010 yılından bu yana askeri harcamalardaki en büyük yıllık yükseliş olma niteliğini taşıyor. 2010 yılının verileriyle karşılaştırıldığında, 2019 yılındaki artış yüzde 7,2 olurken, 2018 yılına göreyse yüzde 3,6'lık bir artış söz konusu.

Türkiye’nin askeri harcamalarında 10 yıllık süreçte yüzde 86'lık artış kaydedildi.Küresel askeri harcamalar, 2019 yılında 1 trilyon 917 milyar dolara yükseldi. Böylece küresel çapta askeri harcamalar, beşinci yıl üst üste artmış oldu.

İlk beşte iki Asya ülkesi

SIPRI verilerine göre, küresel harcamalar toplamının yüzde 62'sinden sorumlu beş ülke, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin, Hindistan, Rusya ve Suudi Arabistan oldu. Böylece ilk kez en yüksek askeri bütçeye sahip üç ülke arasına Asya'dan iki devlet girmiş oldu.

Washington’ın harcamaları 2019 yılında önceki yıla göre yüzde 5,3 artarak 732 milyar dolara çıktı. Bu rakam, küresel çaptaki askeri harcamaların yüzde 38'ine tekabül ediyor. İkinci sıradaki Çin'in harcamaları yüzde 5,1 artarak 261 milyar dolara yükselirken, aynı zaman diliminde Hindistan yaptığı harcamaları yüzde 6,8 artırarak ordusuna 71,1 milyar dolar harcamış oldu. SIPRI araştırmacısı Siemon Wezeman, "Hindistan’ın Pakistan ve Çin ile yaşadığı gerilim ve aralarındaki rekabet, dünya çapında askeri harcamaların yükselmesinin ana nedenlerinden biri" değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan Rusya’nın 2019 yılında yüzde 4,5'lik artışla 65,1 milyar dolar değerinde askeri harcama yaptığı kaydedildi. Suudi Arabistan’ın harcamalarıysa yüzde 16 düşüş göstererek yaklaşık 61,9 milyar dolar olarak kayıt altına alındı.