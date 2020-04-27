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Türkiye’nin askeri harcamaları on yılda yüzde 86 arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2020 13:03 | Son Güncelleme

Dünya devletleri 2019’da ordularına yaklaşık 2 trilyon dolar harcadı.

Türkiye’nin askeri harcamaları on yılda yüzde 86 arttı

Türkiye’nin askeri harcamalarında 10 yıllık süreçte yüzde 86'lık artış kaydedildi.Küresel askeri harcamalar, 2019 yılında 1 trilyon 917 milyar dolara yükseldi. Böylece küresel çapta askeri harcamalar, beşinci yıl üst üste artmış oldu.

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) Pazartesi günü yayınladığı verilere göre, 2019 yılı için hesaplanan rakam, 2010 yılından bu yana askeri harcamalardaki en büyük yıllık yükseliş olma niteliğini taşıyor. 2010 yılının verileriyle karşılaştırıldığında, 2019 yılındaki artış yüzde 7,2 olurken, 2018 yılına göreyse yüzde 3,6'lık bir artış söz konusu.

Türkiye, SIPRI'nin 2019 yılında dünyada en çok askeri harcama yapan ülkeler sıralamasında 15’inci sıradaki İsrail’in ardından 16‘ncı sırada yer aldı.

Türkiye'nin askeri harcamaları, 2010-2019 yılları arasındaki on yıllık süreçte yüzde 86 artarak 20,4 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin harcamalarında 2017-2018 yılları arasında yüzde 27, 2018-2019 yılları arasında da yüzde 5,8'lik bir yükseliş gerçekleşti.

İlk beşte iki Asya ülkesi

SIPRI verilerine göre, küresel harcamalar toplamının yüzde 62'sinden sorumlu beş ülke, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin, Hindistan, Rusya ve Suudi Arabistan oldu. Böylece ilk kez en yüksek askeri bütçeye sahip üç ülke arasına Asya'dan iki devlet girmiş oldu.

Washington’ın harcamaları 2019 yılında önceki yıla göre yüzde 5,3 artarak 732 milyar dolara çıktı. Bu rakam, küresel çaptaki askeri harcamaların yüzde 38'ine tekabül ediyor. İkinci sıradaki Çin'in harcamaları yüzde 5,1 artarak 261 milyar dolara yükselirken, aynı zaman diliminde Hindistan yaptığı harcamaları yüzde 6,8 artırarak ordusuna 71,1 milyar dolar harcamış oldu. SIPRI araştırmacısı Siemon Wezeman, "Hindistan’ın Pakistan ve Çin ile yaşadığı gerilim ve aralarındaki rekabet, dünya çapında askeri harcamaların yükselmesinin ana nedenlerinden biri" değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan Rusya’nın 2019 yılında yüzde 4,5'lik artışla 65,1 milyar dolar değerinde askeri harcama yaptığı kaydedildi. Suudi Arabistan’ın harcamalarıysa yüzde 16 düşüş göstererek yaklaşık 61,9 milyar dolar olarak kayıt altına alındı.

Avrupa'daki en hızlı artış Almanya'da

Sıralamada Almanya, Fransa’nın ardından yedinci sırada yer aldı. Böylece Almanya 2018 yılındaki listeye göre 2 sıra yükselmiş oldu. SIPRI’ye göre, Almanya'nın askeri harcamaları yüzde 10 artarak 49,3 milyar euroya yükseldi. Bu artış, Avrupa’daki en hızlı artış olma niteliğinde.

Listede ilk 15 sırada bulunan ülkelerin yalnızca altısı NATO üyesi. Bunlar ABD, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Kanada.

2019 yılındaki askeri harcamalar, 1988 yılından bu yana kayıt altına alınmış olan en yüksek rakam olma niteliğini taşıyor. SIPRI uzmanları, 2008’de yaşanan küresel finans krizinin ardından, askeri harcama trendinin son dönemde ivme kazandığını belirtiyor.

DW/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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