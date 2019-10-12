HABER

Türkiye’nin askeri harekâtı Almanya’da protesto edildi

12.10.2019 19:23 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtını protesto için Almanya’nın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Türkiye’nin askeri harekâtı Almanya’da protesto edildi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtını protesto için Almanya'nın çeşitli kentlerinde Kürt derneklerinin çağırısı ile Cumartesi günü gösteriler düzenlendi.

Köln'de düzenlenen gösteriye yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Çoğunluğu Kürtlerin oluşturduğu göstericiler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri harekâta son vermesini talep etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunu kınayan sloganlar attı. Gösteride, “Erdoğan iktidarına Alman silahı yok” yazılı pankartlar dikkati çekti.

Polis sözcüsü, Köln'deki protesto gösterisinde olay yaşanmadığı ve gösterinin barışçıl bir havada gerçekleştiği bilgisini verdi. Erdoğan yanlıları ile göstericiler arasında gerginlik yaşanması ihtimaline karşı polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

Frankfurt'ta düzenlenen gösteriye ise polisin verdiği bilgilere göre yaklaşık 4 bin kişi katıldı. "Rojava'daki katliama son,” "Rojava'dan elinizi çekin” taleplerini vurgulayan göstericiler, Almanya'ya da Erdoğan'a yönelik baskıları artırma çağrısında bulundular.

Polis, göstericilerin Almanya'da yasaklı örgütler arasında bulunan PKK sembolleri ve flamaları ile üzerinde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın resminin yer aldığı bayrakların taşınmasına izin vermedi.

Türkiye'nin Çarşamba günü başlattığı askeri harekâtı protesto için Berlin, Hamburg, Hannover, Münih ve Stuttgart'da da gösteriler düzenlendi.

dpa/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNEREvleniyorlar mı? Evleniyorlar mı?
Çavuşoğlu: "Yaptırımdan korkacak olsak, harekâtı başlatmazdık"Çavuşoğlu: "Yaptırımdan korkacak olsak, harekâtı başlatmazdık"
WSJ: ‘Erdoğan ABD Başkanı’na Koşulları Dikte Ediyor’WSJ: ‘Erdoğan ABD Başkanı’na Koşulları Dikte Ediyor’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor...

Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan bir açıklama daha

Trump'tan bir açıklama daha

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD’nin yaptırım tehdidine yanıt

Türkiye'den ABD’nin yaptırım tehdidine yanıt

Dışişleri'nden DEAŞ'lı tutuklular açıklaması

Dışişleri'nden DEAŞ'lı tutuklular açıklaması

İran'dan tanker saldırısı sonrası sert açıklama: Yanıtsız kalmayacak

İran'dan saldırı sonrası çok sert açıklama!

ABD birlikleri gece yarısı Kamışlı'ya gelip devriyeye çıktı!

ABD askerleri gece yarısı o bölgede devriyeye çıktı!

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Son dakika! ABD Hazine Bakanı'ndan 'Türkiye'ye yaptırım' açıklaması

ABD Hazine Bakanı'ndan 'Türkiye' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.