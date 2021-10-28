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“Türkiye’nin Askeri İhtiyaçlarının Farkındayız”

28.10.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanlığı’ndan Lloyd Austin-Hulusi Akar görüşmesine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Bakan Austin ABD'nin Türkiye'nin askeri modernizasyon ihtiyaçlarının farkında olduğunu belirtti" ifadesi yer aldı

ABD Savunma Bakanlığı’ndan Lloyd Austin-Hulusi Akar görüşmesine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Bakan Austin ABD'nin Türkiye'nin askeri modernizasyon ihtiyaçlarının farkında olduğunu belirtti" ifadesi yer aldı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Çarşamba günü bir telefon görüşmesi yapmıştı.

İki bakanın görüşmesine ilişkin ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby tarafından yapılan açıklamada, bakanların iki ülke arasında savunma alanında ilişkileri arttırmaya yönelik ortak amacın görüşüldüğü; Bakan Austin’ın görüşmede ABD’nin Türkiye’nin askeri modernizasyon ihtiyaçlarının farkında olduğunu teyit ettiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanı’nın Türkiye’ye “Son şekli 23 Eylül’de verilen Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan konuları ele almak için ihtilaf çözümü görüşmelerine başlamak üzere Ankara’da Pentagon heyetini ağırladığı için teşekkür ettiği” kaydedildi.

Pentagon heyeti temaslarda bulunmuştu

Pentagon’dan dün yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir heyetin Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasıyla ilgili olarak Ankara’da temaslarda bulunduğu açıklanmış, tarafların önümüzdeki aylarda Washington’da yeniden biraraya geleceği kaydedilmişti.

"ABD-Türkiye F-35 İhtilaf Çözümü" başlığını taşıyan yazılı açıklamada ABD heyetinin temaslarının amacı, “Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan konuları ele almak amacıyla ’ihtilaf çözümü görüşmeleri’’ ifadeleriyle aktarıldı.

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına son şeklinin 23 Eylül'de verildiğinin belirtildiği açıklamada, “Görüşme ABD hükümetinin Türkiye’nin F-35 programında daha önceki rolünü saygılı bir biçimde sonuçlandırmak konusundaki taahhüdünü gösteriyor’’ ifadelerine yer verildi.

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