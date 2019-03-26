"Türkiye'nin ayağını bağlamak isteyenler var"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu coğrafyanın bütün kararlarının önemli olduğunu belirterek, "Attığımız her adım önemlidir. Onun için özellikle 31 Mart'ı kendileri adına Türkiye'nin önüne yeni bir pranga koymak, Türkiye'nin ayağını bağlamak gibi bir anlayışa sokmak isteyenler var." dedi.

Bakan Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da vatandaşlara hitap etti.

Soylu, Bakan Kurum'un işinin ehli bir insan olduğunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlı olduğundan bu yana Türkiye'de şehircilik, kentsel dönüşüm, belediye meselelerinin nasıl yapılacağını net bir şekilde gösterdiğini kaydetti.

Gaziosmanpaşa'nın bazı mahallelerinde kentsel dönüşüm olduğunu, bu işin de belediye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çözülebileceğini dile getiren Soylu, Bakan Kurum'un hem bilgisiyle hem tecrübesiyle hem de bu konuda ortaya koyduğu iradesiyle çok yakın bir zamanda ilçedeki kentsel dönüşüm sonucunun güzel olacağını söyledi.

Soylu, "Atacağımız adımlarda burada ne güzel bir dönüşümün yaşanacağını, herkesin hakkaniyetle bu dönüşümün içerisinde olacağını, herkesin mutlu olacağını tekrar ifade ediyorum." dedi.