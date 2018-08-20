SALAHADDİN (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, "Türkiye Cumhuriyeti, her zaman olduğu gibi tüm Iraklıların yanındadır.'' dedi.
Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Irak'ın Salahaddin kentinin Tuzhurmatu ilçesini ziyaret eden Yıldız, ilçenin Türkmen kaymakamı Hasan Zeynelabidin ile görüştü.
AA muhabirine konuşan Yıldız, ''Türkiye Cumhuriyeti, her zaman olduğu gibi tüm Iraklıların yanındadır.'' ifadesini kullandı.
Türkiye'nin Irak'taki en üst makamının Tuzhurmatu ilçesini ziyaret etmesinden şeref duyduklarını belirten Kaymakam Zeynelabidin de "Iraklıları ve Türkmenleri yıllardır yalnız bırakmayan Türkiye'ye teşekkür ederiz.'' dedi.
Türkiye'nin özellikle 2003'ten bu yana yapılan insani yardımlarını unutmadıklarını hatırlatan Zeynelabidin, ''Savaş ve terör olaylarında yaralılarımızı tedavi eden ve zor günlerimizde yanımızda olan tek Türkiye olmuştur.'' diye konuştu.
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