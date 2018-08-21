Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın Kerkük ziyareti

KERKÜK (AA) - Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Irak'ın Kerkük kentini ziyaret eden Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, "Önemli bir özlemin üzerine geldik biz Kerkük'e. Kerkük'te özlenen taraf olduğumuzu düşünüyordum ama bir baktık ki biz de Kerkük'ü özlemişiz." dedi.
Yıldız, Kerkük ziyareti kapsamında kentte çarşı ve pazarı dolaşarak, esnafla bir araya geldi.
Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldız, çarşıda yoğun şekilde Türk mallarının satıldığını görmekten memnunluk duyduğunu dile getirdi.
Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Önemli bir özlemin üzerine geldik biz Kerkük'e. Kerkük'te özlenen taraf olduğumuzu düşünüyordum ama bir baktık ki biz de Kerkük'ü özlemişiz.'' değerlendirmesinde bulundu.
Kerkük'ün önemine işaret eden, Türkiye ile arasında madden ve manen bir bağ bulunduğunu belirten Yıldız, "Gördüğüm Kerkük bana çok umut verdi. Esnaftan aldığım izlenim de Türkiye'nin buraya daha çok önem vermesi gerekiyor. Kerküklüler, Türkiye'nin en çok, kentin imarında ve Kerkük sivil havaalanının yeniden faaliyete geçmesinde katkısı olmasını istiyor.'' diye konuştu.
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