Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Erbain için Kerbela'da

KERBELA (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin şehit edilişinin 40. gününün anıldığı Erbain etkinliklerine katılmak amacıyla Kerbela kentine geldi.

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından etkinlik alanına kurulan hayır çadırını ziyaret ederek, yoldan geçen ziyaretçilere meyve dağıttı.

Telafer ve diğer bölgelerden gelen Türkmen grupların burada kurduğu çadırları da ziyaret eden Büyükelçi Yıldız, ziyaretçilerle sohbet etti. Yıldız, bir süre Hazreti Hüseyin'in mezarına yürüyenlere de eşlik etti.

Burada AA muhabirine konuşan Büyükelçi, "Erbain konusunda deneyimimiz oldu. Sadece Iraklılar için değil tüm Müslümanlar için önemli olan bu etkinliğe her seferinde katılıyoruz. Kendi çadırımız ve Türkmen kardeşlerimizin çadırlarını ziyaret ettik. Türkiye'den de gelen ziyaretçilerimiz oluyor onlarla da burada görüşüyoruz." dedi.

Büyükelçi Yıldız, Erbain'in Irak için birlik ve beraberliği sağlaması temennisinde bulundu.

- Erbain törenleri