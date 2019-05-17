HABER

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 18:43 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız: - "Diplomatlık, sembolleri ve algısal boyutu son derece önemli bir meslek. Sadece çok çalışkan olmak yetmiyor. Etrafla etkileşim içerisinde olmak gerekiyor"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, "Diplomatlık, sembolleri ve algısal boyutu son derece önemli bir meslek. Sadece çok çalışkan olmak yetmiyor. Etrafla etkileşim içerisinde olmak gerekiyor." dedi.

Büyükelçi Yıldız, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Türkiye ziyareti dolayısıyla 3 gün süreyle bulunduğu Ankara'da, ODTÜ'lü öğrencilerin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı davete icabet etti.

Kendisinin de mezun olduğu ODTÜ'de farklı bölümlerde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Yıldız, ODTÜ Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler Topluluğu'nun organize ettiği programda konuşma yaptı. Programa, Büyükelçi Yıldız'ın ODTÜ mezunu eşi Nesrin Yıldız da katıldı.

Konuşmasında, diplomatlığı başlama süreci ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Yıldız, mesleğe 25 yıl önce Dışişleri Bakanlığında başladığını anlattı. Yıldız, mesleğinin 23'üncü yılında Bağdat Büyükelçiliği göreviyle ilk kez bir Orta Doğu ülkesine atandığını kaydetti.

Büyükelçi Yıldız, özveri gerektiren bir meslek icra ettiğini ve görevinde ilk günkü kadar heyecanlı ve istekli olduğunu dile getirdi.

Bağdat Büyükelçiliği görevinin, kariyerinde önem arz ettiğini ve mesleği öğreten temel yerlerden biri olduğunu aktaran Yıldız, diplomatlık mesleğini icra eden kişilerin kendilerini daima yenilemesi gerektiğini bildirdi.

Büyükelçi Yıldız, diplomatların dinamizme ayak uydurması ve çabuk adapte olması gerektiğini vurgulayarak, görev yaptıkları bölgelerde etkileşim içinde olmaları tavsiyesinde bulundu.

Görev yaptığı ülkenin dilini, kültürünü bilmenin önemine değinen Yıldız, "Sembolleri ve algısal boyutu son derece önemli olan bir meslek. Sadece çok çalışkan olmak yetmiyor. Etrafla etkileşim içerisinde olmak gerekiyor.” değerlendirmesini yaptı.

Yıldız, konuşmasının ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Yüksekova’da denetimli serbestlik hükümlüleri fidan diktiYüksekova’da denetimli serbestlik hükümlüleri fidan dikti
Vali Kaymak: "Samsun bir günlüğüne Türkiye’nin başkenti olacak"Vali Kaymak: "Samsun bir günlüğüne Türkiye’nin başkenti olacak"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih Yildiz ırak ODTÜ Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arıyorlardı! 2 asker suya kapılarak kayboldu

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arıyorlardı! 2 asker suya kapılarak kayboldu

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? 19 Mayıs ertesi resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Gri Kategori'de aranan terörist Raife Kutlak öldürüldü

Gri Kategori'de aranıyordu! Öldürüldü

Çiftlik Bank davasında 9 tahliye

Çiftlik Bank davasında 9 tahliye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.