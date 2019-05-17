Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, "Diplomatlık, sembolleri ve algısal boyutu son derece önemli bir meslek. Sadece çok çalışkan olmak yetmiyor. Etrafla etkileşim içerisinde olmak gerekiyor." dedi.

Büyükelçi Yıldız, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Türkiye ziyareti dolayısıyla 3 gün süreyle bulunduğu Ankara'da, ODTÜ'lü öğrencilerin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı davete icabet etti.

Kendisinin de mezun olduğu ODTÜ'de farklı bölümlerde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Yıldız, ODTÜ Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler Topluluğu'nun organize ettiği programda konuşma yaptı. Programa, Büyükelçi Yıldız'ın ODTÜ mezunu eşi Nesrin Yıldız da katıldı.

Konuşmasında, diplomatlığı başlama süreci ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Yıldız, mesleğe 25 yıl önce Dışişleri Bakanlığında başladığını anlattı. Yıldız, mesleğinin 23'üncü yılında Bağdat Büyükelçiliği göreviyle ilk kez bir Orta Doğu ülkesine atandığını kaydetti.

Büyükelçi Yıldız, özveri gerektiren bir meslek icra ettiğini ve görevinde ilk günkü kadar heyecanlı ve istekli olduğunu dile getirdi.