Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'ın Kerbela ziyareti sürüyor

KERBELA (AA) - Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Erbain etkinlikleri için bulunduğu Kerbela’da, Türkiye Ehlibeyt Sevdalıları Platformu tarafından kurulan hayır çadırını ziyaret etti.

Platform Heyeti Başkanı Kasım Alcan, burada yaptığı konuşmada, Necef ve Kerbela yoluna hayır çadırı kurduklarını belirterek, Irak halkına misafirperverliği ve hizmetinden dolayı teşekkür etti.

Büyükelçi Yıldız da "Birlik ve beraberliğin Irak’tan tüm İslam dünyasına yayılmasını diliyoruz. Rabbim bizi bir daha birliğimiz ve beraberliğimizle sınav etmesin. Yaradan bizi Kur'an, Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisinden ve yolundan ayırmasın." ifadelerini kullandı.

Hayır çadırında daha sonra Türkçe mersiyeler okundu.

Büyükelçi, ziyareti çerçevesinde Kerbela Valisi Akil Turayhi ile de görüştü.

Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abbas’ın türbelerini ziyaret eden Yıldız, kentteki çarşıyı da gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız dün de Türkmenlerin kurduğu hayır çadırlarını ziyaret etmiş, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından kurulan ikram çadırında da ziyaretçilere meyve ikramında bulunmuştu.