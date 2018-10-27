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Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'ın Kerbela ziyareti sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 16:18 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'ın Erbain etkinliklerine katılmak amacıyla gittiği Kerbela'da ziyaretleri devam ediyor

KERBELA (AA) - Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Erbain etkinlikleri için bulunduğu Kerbela’da, Türkiye Ehlibeyt Sevdalıları Platformu tarafından kurulan hayır çadırını ziyaret etti.

Platform Heyeti Başkanı Kasım Alcan, burada yaptığı konuşmada, Necef ve Kerbela yoluna hayır çadırı kurduklarını belirterek, Irak halkına misafirperverliği ve hizmetinden dolayı teşekkür etti.

Büyükelçi Yıldız da "Birlik ve beraberliğin Irak’tan tüm İslam dünyasına yayılmasını diliyoruz. Rabbim bizi bir daha birliğimiz ve beraberliğimizle sınav etmesin. Yaradan bizi Kur'an, Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisinden ve yolundan ayırmasın." ifadelerini kullandı.

Hayır çadırında daha sonra Türkçe mersiyeler okundu.

Büyükelçi, ziyareti çerçevesinde Kerbela Valisi Akil Turayhi ile de görüştü.

Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abbas’ın türbelerini ziyaret eden Yıldız, kentteki çarşıyı da gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız dün de Türkmenlerin kurduğu hayır çadırlarını ziyaret etmiş, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından kurulan ikram çadırında da ziyaretçilere meyve ikramında bulunmuştu.

- Erbain törenleri

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 72 kişinin, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela şehrinde şehit edilişi, her sene Aşura Günü'nde anılıyor.

Hicri takvime göre Aşura Günü'nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine Erbain (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Şiiler, Erbain törenlerine katılmak amacıyla her yıl Irak'ın Kerbela kentine gidiyor.

Erbain, bu sene 30 Ekim Salı gününe rastlıyor.

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ırak Kerbela

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