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Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden Ahıska Türklerine sağlık ve gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 16:42 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden Ahıska Türklerine sağlık ve gıda yardımı

BAKÜ (AA) - Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği heyeti, Azerbaycan'ın Saatlı ilinde yaşayan Ahıska Türklerini sağlık muayenesinden geçirdi ve bölge halkına gıda yardımında bulundu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve iş adamlarıyla Saatlı'nın Kazanbatan köyünde yaşayan Ahıska Türklerini ziyaret etti. Ziyarete Saatlı Valisi Nazım İsmayılov da eşlik etti.

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliğinin (TÜİB) organize ettiği gezi kapsamında, Özoral ve beraberindekiler köyün girişinde Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yılı anısına 75 fidan dikti.

Büyükelçi Özoral, daha sonra, 97 yaşındaki Ensar Rizmanov'un evine misafir oldu. Ahıska Türkleri ile sohbet eden Özoral, kendisine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Rizmanov da Türk heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Türkiye ve Azerbaycan'dan her zaman destek gördüklerini belirtti.

Ziyaret kapsamında Bakü'den davet edilen doktorlar köy halkını muayene etti. Köy halkına gıda paketleri dağıtılan ziyarette, çocuklara da hediyeler verildi.

Büyükelçi Özoral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Ahıska Türklerine sahip çıkan önemli ülkelerden biri olduğunu, bugün de çok sayıda Ahıska Türkünün Azerbaycan'da huzur ve güven içerisinde yaşadığını vurguladı.

Ziyaret ettikleri bölgede yaklaşık 20 bin Ahıska Türkünün yaşadığını aktaran Özoral, "Uğradıkları haksızlıklar tam olarak giderilebilmiş değil. Ahıskalıların içlerinde vatana dönmek büyük bir özlem. İnşallah onu da yakın zamanda gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan iki devlet bir milletiz. Türkiye ne kadar sahip çıkıyorsa Ahıskalılara Azerbaycan da o kadar sahip çıkıyor." dedi.

- 14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü

Stalin liderliğindeki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde Gürcistan sınırları içinde yaşayan binlerce Ahıska Türkü, 14 Kasım 1944'te, "sınır güvenliğini tehdit ettikleri" gerekçesiyle sürgün edildi.

Ahıska Türkleri, zorla, tren vagonlarına bindirilerek Orta Asya içlerine gönderildi.

Bu yolculuk sonunda Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a yerleştirilen Ahıska Türkleri, 12 yıl süresince sıkı yönetim rejimi altında tutuldu.

SSCB dağıldıktan sonra arşiv kayıtları incelendiğinde, bu sürgünün, Stalin'in, Karadeniz kıyılarını Türklerden temizleme operasyonunun bir parçası olduğu ortaya çıktı.

Bugün 500 bin dolayında Ahıska kökenli Türk, yoğun olarak Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, ABD ve Ukrayna'da yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ahıska türkleri Azerbaycan Erkan Özoral

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