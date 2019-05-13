Türkiye'nin bankalardan enerji borçlarını kurtarmasını istediği iddia edildi

Plan çerçevesinde elektriğe zam yapılabileceği belirtiliyor.Uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye'deki 13 milyar doları bulan enerji borçlarını kurtarmak için hükümetin bankalarla müzakere yürüttüğünü öne sürdü.

Reuters'ın bankacılar, yatırımcılar, danışmanlar ve şirket yöneticileri ile görüşmelere dayandırdığı haberine göre, hükümet bankaları ikna için yasal bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu düzenlemenin borçların silinerek fona çevrilmesi ve bunun birkaç yıl içerisinde yabancı yatırımcılara satılmasını kapsayabileceği belirtiliyor. Görüşmelere ilişkin Reuters'a bilgi veren bir yetkili "Sadece bir kaç banka süreçte ilerliyor. Diğerleri ciddi dezavantaj görüyor. Bu sürecin bir parçası olmaktan kaçınıyorlar" dedi.

Ayrıca, plan çerçevesinde gaz ve kömür santrallerinin ortak bir fonda birleştirilerek, ekonomi toparlanınca satılmasının hedeflendiği aktarılıyor.

Haberde Cerberus Capital Management ve KKR gibi yabancı yatırım şirketlerinin ucuz borçları satın almak için İstanbul'a yetkililerini gönderdiği belirtiliyor.