HABER

Türkiye'nin bankalardan enerji borçlarını kurtarmasını istediği iddia edildi

13.05.2019 19:34 | Son Güncelleme

Reuters Türkiye'de hükümetin enerji sektörünün 13 milyar doları bulan borçlarını kurtarmak için bankalarla anlaşmaya çalıştığını iddia etti.

Türkiye'nin bankalardan enerji borçlarını kurtarmasını istediği iddia edildi

Plan çerçevesinde elektriğe zam yapılabileceği belirtiliyor.Uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye'deki 13 milyar doları bulan enerji borçlarını kurtarmak için hükümetin bankalarla müzakere yürüttüğünü öne sürdü.

Reuters'ın bankacılar, yatırımcılar, danışmanlar ve şirket yöneticileri ile görüşmelere dayandırdığı haberine göre, hükümet bankaları ikna için yasal bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu düzenlemenin borçların silinerek fona çevrilmesi ve bunun birkaç yıl içerisinde yabancı yatırımcılara satılmasını kapsayabileceği belirtiliyor. Görüşmelere ilişkin Reuters'a bilgi veren bir yetkili "Sadece bir kaç banka süreçte ilerliyor. Diğerleri ciddi dezavantaj görüyor. Bu sürecin bir parçası olmaktan kaçınıyorlar" dedi.

Ayrıca, plan çerçevesinde gaz ve kömür santrallerinin ortak bir fonda birleştirilerek, ekonomi toparlanınca satılmasının hedeflendiği aktarılıyor.

Haberde Cerberus Capital Management ve KKR gibi yabancı yatırım şirketlerinin ucuz borçları satın almak için İstanbul'a yetkililerini gönderdiği belirtiliyor.

Elektriğe zam mı gelecek?

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Nisan ayında bankacılara sunulan plan karşılığında hükümetin elektrik fiyatlarında artışa gidebileceğini söylüyor. Hükümetin bankalara planı kabul etmesi için baskıyı sürdürdüğü, bankaların da fiyat artışı talebinde bulunduğu aktarılıyor. Elektrik zammı konusunda 23 Haziran'da tekrar yapılacak olan İstanbul seçimleri nedeniyle hükümetin endişelerinin olduğu belirtiliyor.

Mart ayı itibariyle Türkiye'de bankaların 400 milyar dolarlık borcunun 16 milyar doları yeniden yapılandırıldı. Ancak, yıl sonu itibariyla batık kredi oranının yüzde 8 artması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen ay sorunlu enerji kredileri için bilanço dışı fonlar yaratılacağını, bunun dışında kamu bankalarına 4.9 milyar dolar sermaye desteği verileceğini açıklamıştı.

Ekonominin resesyona girdiği Türkiye'de TL, 2017'den bu yana Dolar karşısında yaklaşık yüzde 40'lık değer kaybı yaşadı.

rtr/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERİstanbullular buraya akın ediyor!İstanbullular buraya akın ediyor!
Aslı Erdoğan: Türkiye'de demokrasinin d'si yokAslı Erdoğan: Türkiye'de demokrasinin d'si yok
Reuters: ‘Türkiye Bankalara Enerji Şirketlerini Kurtarma Baskısı Yapıyor'Reuters: ‘Türkiye Bankalara Enerji Şirketlerini Kurtarma Baskısı Yapıyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Desteğini bu paylaşımla gösterdi

Desteğini bu paylaşımla gösterdi

Beşiktaş Vodafone Park'ta yara sardı!

Beşiktaş Vodafone Park'ta yara sardı!

Erdoğan'dan 31 Mart seçimi açıklaması: Çok ciddi yolsuzluklar yapıldı

Erdoğan'dan 31 Mart seçimi açıklaması: Çok ciddi yolsuzluklar yapıldı

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar: Adamlar sağlam çalmış

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar: Adamlar sağlam çalmış

Hakkari'den kahreden haber: 1 şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 şehit

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Gerilim had safhada! Korkunç haberler geliyor: İsrail AA ofisinin olduğu binayı da vurdu

Gerilim had safhada! Korkunç haberler geliyor: İsrail AA ofisinin olduğu binayı da vurdu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Rum Bakan: Bizim için Türkiye ile savaşacak ülke yok

Eski Rum Bakan: Bizim için Türkiye ile savaşacak ülke yok

Trump'tan Çin'e gözdağı

Trump'tan Çin'e gözdağı

Son dakika Suriye'de TSK gözlem noktası yakınına saldırı

TSK gözlem noktası yakınına saldırı

21 durak, saatte 150 kilometre...

21 durak, saatte 150 kilometre...

Trump'ı onlar ikna etmiş!

Trump'ı onlar ikna etmiş!

Şok iddia: Eniştesini öldürüp cesedini teşhir etmiş!

Şok iddia: Eniştesini öldürüp cesedini teşhir etmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.