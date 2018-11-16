Türkiye'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında hafta sonu kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin batı kesimlerinin yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, yarın Muğla, Aydın, İzmir ve Manisa çevrelerinde, pazar günü Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ), Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ve Batı Akdeniz kıyılarında (Antalya'nın batısı) kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

