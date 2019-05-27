MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye yaşayacak, Türk milleti ebediyete kadar varlığını muhafaza edecektir. Türkiye'nin beka mücadelesinden ödün vermeyeceğiz." dedi. Kızılcahamam ilçesinde bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden Bahçeli, burada kendisini karşılayan partililerle tek tek selamlaştı. Bahçeli, anıta ve şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı. Bahçeli, yaptığı konuşmada, ülkücü şehitlerin yaşadıkları dönemlere fedakarlıklarıyla nüfuz ettiklerini, tarihin akışına cesaretleriyle yön verdiklerini söyledi. "Aziz şehitlerimiz dünyaya Türk-İslam ülküsünün irfanıyla bakmışlar, korku nedir tanımamışlar, yılgınlık nedir bilmemişlerdir." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Bir ülke uğruna, bir ülkü uğruna, mukaddes bir amaç yolunda candan vazgeçmek fedakarlıkların en büyüğüdür. Böylesi bir fedakarlık hiçbir dünyevi zenginlik ve zevkle, hiçbir makam ve mevki ile mukayese ve mübadele edilemeyecektir." diye konuştu. Dünyaları alsalar bile bu cennet vatanı vermeme konusunda azimli, kararlı ve yeminli olduklarına işaret eden Bahçeli, şunları söyledi:

"Biliyoruz ki şehidin tarifi Kur'an'da, mükafatı cennette, yeri gönüllerdedir. Türk milleti asırlar boyunca ölürsem şehit, yaşarsam gazi anlayışıyla nice felaketlere göğüs germiş, nice badirelerin içinden çıkmıştır. Şehadeti göze almış bir insanı veya bir milleti yenecek, teslim alacak, boyun eğdirecek, taviz vermesini sağlayacak beşeri bir kudret asla yoktur. Davasında erimiş ve inancıyla devleşmiş bir vicdana üstünlük kuracak hiçbir kuvvet de olamayacaktır. Şehadet ruhu asildir, soyludur, muazzezdir, muktedirdir. Milliyetçi-ülkücü hareket aynı zamanda şehitler kervanı, şehitlik anıtıdır. Milliyetçi- ülkücü hareketin davası hakkın davasıdır, hakikatin davasıdır, halkın davasıdır, Allah'ın davasıdır. Bu nedenle büyüktür, yüksektir, ihlaslıdır, iradelidir, iffetlidir." - "Şehitlerimize vefa borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kutlu dava mücadelelerinde yokluklarla karşılaştıklarını, çilelere katlandıklarını ve çetin şartlara dayandıklarını vurguladı. Suikastlara, namert pusulara, hunhar saldırılara her seferinde mertçe direndiklerini belirten Bahçeli, şöyle devam etti: