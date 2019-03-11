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"Türkiye'nin beka sorunu yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 12:38 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Birileri beka sorunu adı altında suni sorunlar üreterek bu süreci yönetmeye çalışıyor. Türkiye'nin beka sorunu yok. Türkiye'nin sadece ekmek sorunu, geçim sorunu, işsizlik sorunu var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Birileri beka sorunu adı altında suni sorunlar üreterek bu süreci yönetmeye çalışıyor. Türkiye'nin beka sorunu yok. Türkiye'nin sadece ekmek sorunu, geçim sorunu, işsizlik sorunu var." dedi.

Torun, partisinin Altınordu ilçe başkanlığınca bir restoranda düzenlenen programda gazetecilerle bir araya geldi.

Tarımda üreten ülke olmaktan çıkıldığını ileri süren Torun, bu yıl tarımsal üretimin bir önceki yıla göre daha az olacağını savundu.

Torun, benzer durumun sanayi sektöründe de yaşandığını, sanayide ciddi kapasite kaybı olduğunu iddia ederek, "Eğer bu noktada da üretimi artıramazsak ciddi sorunlar bizi bekliyor." ifadesini kullandı.

Bir ülkede sosyal devletin ilkeleri yerine getirilmediği takdirde huzurun sağlanamayacağını kaydeden Torun, şöyle devam etti:

"Sosyal devlet sadece ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek değil. Sosyal devlet demek insanın her türlü ihtiyacını sürdürülebilir kılmak demektir. Vatandaşların en büyük derdi geçimdir. Böyle bir ortamda Türkiye yerel seçime gidiyor ama birileri beka sorunu adı altında suni sorunlar üreterek bu süreci yönetmeye çalışıyor. Türkiye'nin beka sorunu yok. Türkiye'nin sadece ekmek sorunu, geçim sorunu, işsizlik sorunu var."

Torun, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan çıkışın mümkün olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Buradan çıkış sadece Türk milletinin tercihlerine bağlı. Buradan çıkmak sadece bir irade göstermeye bağlı. Buradan çıkış sadece kararlı olmaya bağlı. Eğer buradan çıkarsak bakacaksınız çok farklı bir Türkiye'yi ortaya koymak mümkün. İnsanların mutlu olduğu, ayrışmadığı, kucaklaştığı ve ürettiği, ürettiğini de paylaştığı bir ülkeyi ortaya koymak son derece mümkün. Bunun yolu ve çözümünü de biliyoruz. Bir tek şeye ihtiyacımız var. Bu seçimde diyeceksiniz ki biz yerelde artık yöneticilerimizi seçmek istiyoruz. Bu uyarıyı yaparsanız göreceksiniz ki başka bir Türkiye mümkün."

Bu seçim sürecinde bir ayrışma ve ötekileştirme dili ile karşı karşıya kaldıkları öne süren Torun, "Bu doğru değil. Bu ülke birçok badireyi atlattı, birçok sorunu atlattı ama hiçbir zaman birlik ve beraberliğini kaybetmedi. Şu anda bu süreç ısrarla da yaşatılmak isteniyor. Bu tuzağa asla düşmeyeceğiz. Biz bir arada birlikte yaşayacağız." diye konuştu.

Programa, Altınordu Belediye Başkan Adayı Birol Yılmaz, 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen de katıldı.

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CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ordu

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