CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Birileri beka sorunu adı altında suni sorunlar üreterek bu süreci yönetmeye çalışıyor. Türkiye'nin beka sorunu yok. Türkiye'nin sadece ekmek sorunu, geçim sorunu, işsizlik sorunu var." dedi.

Torun, partisinin Altınordu ilçe başkanlığınca bir restoranda düzenlenen programda gazetecilerle bir araya geldi.

Tarımda üreten ülke olmaktan çıkıldığını ileri süren Torun, bu yıl tarımsal üretimin bir önceki yıla göre daha az olacağını savundu.

Torun, benzer durumun sanayi sektöründe de yaşandığını, sanayide ciddi kapasite kaybı olduğunu iddia ederek, "Eğer bu noktada da üretimi artıramazsak ciddi sorunlar bizi bekliyor." ifadesini kullandı.

Bir ülkede sosyal devletin ilkeleri yerine getirilmediği takdirde huzurun sağlanamayacağını kaydeden Torun, şöyle devam etti:

"Sosyal devlet sadece ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek değil. Sosyal devlet demek insanın her türlü ihtiyacını sürdürülebilir kılmak demektir. Vatandaşların en büyük derdi geçimdir. Böyle bir ortamda Türkiye yerel seçime gidiyor ama birileri beka sorunu adı altında suni sorunlar üreterek bu süreci yönetmeye çalışıyor. Türkiye'nin beka sorunu yok. Türkiye'nin sadece ekmek sorunu, geçim sorunu, işsizlik sorunu var."