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"Türkiye'nin belediye tablosu değişecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2019 15:40 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın: "(CHP ile ittifak çalışmaları) Titiz bir çalışma oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin belediye tablosu değişecek, çok farklı bir tablo ortaya çıkacak. İyi kurgulanmış bir çalışma yapıldığını düşünüyorum"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP ile yürütülen ittifak çalışmalarına ilişkin, "Titiz bir çalışma oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin belediye tablosu değişecek, çok farklı bir tablo ortaya çıkacak. İyi kurgulanmış bir çalışma yapıldığını düşünüyorum." dedi.

Partisinin "Mahalle Temsilcileri Eğitim Toplantısı" için geldiği Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydın, Bursa ile ilgili ittifak konusundaki zorlukların aşıldığını söyledi.

Bursa'nın değişime ihtiyacı olduğunu öne süren Koray Aydın, "Belli bir mutabakat sağlandı denebilir şimdi, esas bundan sonrası önemli. Bursa'nın bir değişime ihtiyacı var. Çünkü yerel anlamda Bursa'nın sıkıntıları olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. O bakımdan Bursa'da bu değişimi sağlayacak bir atağa ihtiyaç vardı. Bu iş birliğinin bunun zeminini oluşturduğunu düşünüyorum. Allah nasip ederse mart ayının sonunda Bursa o değişimi yaşayacak." diye konuştu.

Aydın, ittifak çalışmalarının il ve ilçeler bazında devam ettiğini de belirterek, "Titiz bir çalışma oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin belediye tablosu değişecek, çok farklı bir tablo ortaya çıkacak. İyi kurgulanmış bir çalışma yapıldığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek hafta çalışmaların tamamlanacağını düşündüğünü dile getiren Koray Aydın, daha sonra adayların toplu olarak açıklanacağını da ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İYİ parti

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