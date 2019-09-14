BERLİN (AA) - Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'da camilere yapılan saldırılar ve asılsız bomba ihbarlarının ırkçılık tehdidinin ne kadar güncel olduğunu gösterdiğini söyledi.

Aydın, Muharrem ayı dolayısıyla Büyükelçilikte düzenlenen "aşure sofrası" etkinliğinde yaptığı konuşmada, ''Son dönemde, aylarda Almanya’daki camilerimize, ibadet yerlerimize yönelik yapılan saldırılar ve organize bir eylem niteliği taşıyan asılsız bomba ihbarları, ırkçılık tehdidinin ne kadar güncel olduğunu bizlere ne yazık ki bir kez daha göstermektedir'' dedi.

Aydın, Avrupa çapında artan ırkçılık ile yabancı ve İslam düşmanlığının mezhep, meşrep, etnik köken farkı tanımaksızın toplumun her kesimini hedef aldığına dikkati çekerek, ''Her gün şahit olduğumuz ırkçılık, yabancı ve İslam düşmanlığı olayları günlük hayatta Müslümanlara yönelik hakaretlerden şiddet eylemlerine, çalışma hayatındaki ayrımcılıktan camilere yönelik saldırılara kadar geniş bir alan kapsamaktadır.'' ifadesini kullandı.

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