Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın Türk-Alman ilişkilerini değerlendirdi:

BERLİN (AA) - Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Berlin'de yapılacak, kilise, sinagog ve caminin tek çatı altında inşa edilmesinin planlandığı "Bir Ev (House of One)" projesinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarılması durumunda Türkiye olarak projeye destek verebileceklerini söyledi. Berlin'de görev yapan Türk gazetecilerle bir araya gelen Ali Kemal Aydın, 2020 yılına Türk Alman ilişkileri açısından hızlı başlanıldığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin'deki Libya Konferansı'na katıldığını, ardından da Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Aydın, bu yıl çok sayıda bakanın da Almanya'da programları olduğunu kaydetti. Türkiye olarak Almanya ile ilişkilerde diplomasi ve yapıcı dilden yana olduklarını dile getiren Aydın, Almanya'dan Türkiye'ye yatırımların ve turist sayısının artış gösterdiğini belirtti. Büyükelçi Aydın, ayrıca daha önce planlanan ancak yapılamayan Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) ve Enerji Konferansı'nın bu yıl şubat ya da mart ayında Berlin'de gerçekleştirileceğini anlattı.

- "PKK konusunda atılan adımlar olumlu ancak yeterli değil" Almanya'nın terör örgütü PKK konusunda attığı adımlardan memnun olduklarını ancak bunu yeterli bulmadıklarını dile getiren Ali Kemal Aydın, PKK'nın halen Almanya'da para toplama, şantaj ve propaganda faaliyetlerinin sürdürdüğüne dikkati çekti. Büyükelçi Aydın, FETÖ konusunda Alman tarafından bugüne kadar bir değişiklik göremediklerine işaret ederek, ''Almanya FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımlamıyor. FETÖ Almanya'yı adeta güvenli liman gibi görüyor. Bugüne kadar 60 kişinin iadesini istedik ancak bu konuda olumlu bir gelişme olmadı.'' diye konuştu. Aydın ayrıca, ''House Of One projesinden FETÖ'nün çıkartılması durumunda Türkiye olarak Müslümanlar adına projeye katılmaya hazır olduğumuz mesajını Alman yetkililere ilettik. Bu konuda cevap bekliyoruz.'' dedi. - Almanya'daki Türk Toplumu Almanya'daki Türk Toplumu'nun haklarını koruma konusundaki çabalarının sürdüğünü vurgulayan Büyükelçi Aydın, Almanya'da aşırı sağın yükselişi, yabancı düşmanlığı, camilere saldırılar, Türkçe dersleri ve din görevlilerinin eğitimi konularını takip ettiklerini vurguladı.

Aydın, geçen yıl, Türklere ve cami derneklerine 86 saldırı vakası kaydettiklerini bildirdi. Almanya ile eğitim konusundaki iş birliğine de değinen Ali Kemal Aydın, "Almanya'nın Türkiye'de 3 okulu bulunduğunu, Türkiye olarak da Almanya'nın Berlin, Frankfurt ve Köln kentlerinde Türk okulları açmak için girişimde bulunduklarını" ifade etti. Aydın Türk okulları konusunda Alman tarafıyla 5 toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, ''Anlaşma metninde büyük ölçüde uzlaşma mevcut. Bu anlaşmanın gelecek aylarda neticelendirileceğini umuyoruz.'' ifadelerini kullandı. - Konsolosluk hizmetlerinde gelişmeler Büyükelçi Aydın, Almanya'da vatandaşlara verilen konsolosluk hizmetlerinin de geliştiğini vurgulayarak, ''Örneğin Berlin Başkonsolosluğumuzda bankamatik kartıyla artık işlemler için ödemede bulunulabiliyor. Bunu diğer başkonsolosluklarımızda da başlatmak istiyoruz. Acil durum hattımız mevcut. 7-24 ulaşabilecek mobil hattımız var, herhangi bir konuda buraya müracaatta bulunabilme imkanı mevcut. Noterlik hizmeti konusunda da önemli bir gelişme var. O da buradan verilen bir vekalet, aynı anda Türkiye'de herhangi bir noterden elden teslim alınabiliyor. Eskisi gibi postaya verip göndermeye gerek kalmadı.'' şeklinde konuştu.