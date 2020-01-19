Türkiye’nin Berlin Zirvesi Hedefi: Ateşkes ve BM Riyasetinde Seçim

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in davetiyle Berlin’de düzenlenecek Libya Zirvesi’ne BM, Avrupa Birliği, Arap Ligi, Afrika Birliği, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Mısır, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Kongo Cumhuriyeti’yle birlikte Türkiye de katılıyor. Libya’da BM tarafından tanınan Trablus hükümetine açık ve tam destek veren Türkiye’nin zirvede öncelikli hedefi, ülkede ateşkesin sağlanmasına zemin oluşturmak. Erdoğan: ‘BM riyasetinde bir an önce Libya’da seçim atmosferine girilmesi olumlu bir gelişme olacaktır’ Berlin’e gitmeden İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters Haber Ajansı’nın yayınlamış olduğu ‘Libya Zirvesi Taslak Metni’nden haberdar olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı, ‘‘Bize ulaşmış böyle bir metin yok. Şu anda Berlin’e gittiğimizde önümüze böyle bir şey gelir mi göreceğiz. BM riyasetinde biran önce Libya’da seçim atmosferine girilmesi olumlu bir gelişme olacaktır. Bunun sağlıklı şekilde olması lazım. Silahların gölgesinde bir seçim düşünülemez. BM tarafından tanınan meşru Libya hükümeti, Nisan 2019’dan beri çok yoğun saldırılara maruz kalıyor. Darbeci Hafter ve destekçilerince gerçekleştirilen bu saldırılarda şimdiye kadar yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Yine çatışmalar nedeniyle 400 bine yakın Libyalı kardeşimiz evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yerlerinden edilen insanların bilhassa Tunus ve Cezayir’de ciddi bir göç baskısı oluşturduğunu görüyoruz. Berlin Zirvesi'ni, ateşkesin tahkimi ve siyasi çözüm yolunda özellikle önemli bir adım olarak görüyoruz. Ateşkes ve Berlin Zirvesi’yle yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemelidir’’ dedi.

Erdoğan: ‘‘DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin Libya'da tekrar zemin kazandığına da şahit oluyoruz’’ Türkiye’nin en baştan beri meşru Trablus hükümetine kararlı desteğinin sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, Berlin Zirvesi’nin gerçekleşmesinde Putin’le İstanbul’da yaptığı görüşmenin önemli rol oynadığını dile getirirken Libya’da radikal cihatçıların zemin kazandığına da vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı, ‘‘DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin Libya'da tekrar zemin kazandığına da şahit oluyoruz. Saldırılar Libya'nın yanı sıra komşu ülkeler başta olmak üzere tüm Akdeniz'in istikrarını tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gerekli tepkiyi bugüne kadar göstermemiştir. Libya'da sükunet, 8 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Sayın Putin'le İstanbul'da yapılan ateşkes çağrısı sayesinde sağlanmıştır. Bu çabalar da Berlin Zirvesi'nin düzenlenmesi için gereken zemini oluşturmuştur. Darbeci Hafter ve destekçilerinin dizginlenmesinde ülkemizin sergilediği kararlı tutumun büyük payı vardır. Ülkemiz bu adımlarıyla Akdeniz'deki haklarını garanti altına almanın yanı sıra Libya'nın geleceğine de sahip çıkmıştır’’ diye konuştu.