HABER
  4. Türkiye’nin Berlin Zirvesi Hedefi: Ateşkes ve BM Riyasetinde Seçim

Türkiye’nin Berlin Zirvesi Hedefi: Ateşkes ve BM Riyasetinde Seçim

19.01.2020 12:58 | Son Güncelleme

Berlin’e gitmeden İstanbul Atatürk Havalimanı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM riyasetinde biran önce Libya’da seçim atmosferine girilmesi olumlu bir gelişme olacaktır. Bunun sağlıklı şekilde olması lazım. Silahların gölgesinde bir seçim düşünülemez" dedi

Türkiye’nin Berlin Zirvesi Hedefi: Ateşkes ve BM Riyasetinde Seçim

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in davetiyle Berlin’de düzenlenecek Libya Zirvesi’ne BM, Avrupa Birliği, Arap Ligi, Afrika Birliği, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Mısır, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Kongo Cumhuriyeti’yle birlikte Türkiye de katılıyor.

Libya’da BM tarafından tanınan Trablus hükümetine açık ve tam destek veren Türkiye’nin zirvede öncelikli hedefi, ülkede ateşkesin sağlanmasına zemin oluşturmak.

Erdoğan: ‘BM riyasetinde bir an önce Libya’da seçim atmosferine girilmesi olumlu bir gelişme olacaktır’

Berlin’e gitmeden İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters Haber Ajansı’nın yayınlamış olduğu ‘Libya Zirvesi Taslak Metni’nden haberdar olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Bize ulaşmış böyle bir metin yok. Şu anda Berlin’e gittiğimizde önümüze böyle bir şey gelir mi göreceğiz. BM riyasetinde biran önce Libya’da seçim atmosferine girilmesi olumlu bir gelişme olacaktır. Bunun sağlıklı şekilde olması lazım. Silahların gölgesinde bir seçim düşünülemez. BM tarafından tanınan meşru Libya hükümeti, Nisan 2019’dan beri çok yoğun saldırılara maruz kalıyor. Darbeci Hafter ve destekçilerince gerçekleştirilen bu saldırılarda şimdiye kadar yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Yine çatışmalar nedeniyle 400 bine yakın Libyalı kardeşimiz evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yerlerinden edilen insanların bilhassa Tunus ve Cezayir’de ciddi bir göç baskısı oluşturduğunu görüyoruz. Berlin Zirvesi'ni, ateşkesin tahkimi ve siyasi çözüm yolunda özellikle önemli bir adım olarak görüyoruz. Ateşkes ve Berlin Zirvesi’yle yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemelidir’’ dedi.

Erdoğan: ‘‘DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin Libya'da tekrar zemin kazandığına da şahit oluyoruz’’

Türkiye’nin en baştan beri meşru Trablus hükümetine kararlı desteğinin sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, Berlin Zirvesi’nin gerçekleşmesinde Putin’le İstanbul’da yaptığı görüşmenin önemli rol oynadığını dile getirirken Libya’da radikal cihatçıların zemin kazandığına da vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı, ‘‘DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin Libya'da tekrar zemin kazandığına da şahit oluyoruz. Saldırılar Libya'nın yanı sıra komşu ülkeler başta olmak üzere tüm Akdeniz'in istikrarını tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gerekli tepkiyi bugüne kadar göstermemiştir. Libya'da sükunet, 8 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Sayın Putin'le İstanbul'da yapılan ateşkes çağrısı sayesinde sağlanmıştır. Bu çabalar da Berlin Zirvesi'nin düzenlenmesi için gereken zemini oluşturmuştur. Darbeci Hafter ve destekçilerinin dizginlenmesinde ülkemizin sergilediği kararlı tutumun büyük payı vardır. Ülkemiz bu adımlarıyla Akdeniz'deki haklarını garanti altına almanın yanı sıra Libya'nın geleceğine de sahip çıkmıştır’’ diye konuştu.

‘‘Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma Yunanistan’ı çıldırttı, Miçotakis oyunu yanlış oynuyor’’

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tobruk merkezli Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter’i Atina’ya davet ederek görüşen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i de eleştirdi.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Yunanistan, Almanya'ya davet edilmediği için ciddi bir rahatsızlık içerisinde. Aslında Libya ve Türkiye arasında varılan anlaşma, zaten Yunanistan'ı çıldırtmıştı. Ardından kiminle nasıl bir anlaşmaya gidelim ki bunun rövanşını alalım diye düşündü. Sarrac, BM tarafından tanınmakta. Onlar başka formüller arayışında. Hafter’i Yunanistan’a davet etti. Orada pozlar verdi. Bu rövanşist anlayışla nasıl farkı bir yere varırım diye bu görüşmeleri yaptılar. Bizim nazarımızda hiçbir kıymet-i harbiyesi yok. Hafter, Berlin’de neler söyleyecek göreceğiz. Miçotakis oyunu yanlış oynuyor. Attığı adımlar doğru adımlar değil. Bu sürece iyi başlamadı. Türkiye ile münasebetlerinde iyi adımlar atmıyor. Nato zirvesinde ki konuştuk bazı şeyleri paylaştık. Ama atılan adımlar doğru değil” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus gibi! Herkesi ilgilendiren kritik uyarı: Cep telefonunda 8 güne kadar canlı kalabiliyorKabus gibi! Herkesi ilgilendiren kritik uyarı: Cep telefonunda 8 güne kadar canlı kalabiliyor
Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulunduKayıp Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
Karayolunda 2 kilometre, teleferikte ise metrelerce Uludağ kuyruğuKarayolunda 2 kilometre, teleferikte ise metrelerce Uludağ kuyruğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede

Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan Anadolu Ajansı çalışanlarıyla ilgili yeni gelişme

AA çalışanlarıyla ilgili yeni gelişme

Hrant Dink mezarı başında anıldı 

Hrant Dink mezarı başında anıldı 

Esenyurt’ta korkutan anlar! Doğalgaz borusu patladı

İstanbul'da korkutan anlar! Doğalgaz borusu patladı

Son dakika: Dışişleri'nden 'Yavuz' sondaj gemisiyle ilgili açıklama

Bakanlık açıkladı! 'Yavuz' kritik bölgede!

Son dakika! 27 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

Binlerce sivil Türkiye sınırına geliyor

Süryani çiftten 11 Ocak'tan beri haber alınamıyor

9 gündür her yerde aranıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.