Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çakıl'dan nezaket ziyareti

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan ile bir araya geldi.

Büyükelçi Çakıl, Deryan'ın başkent Beyrut'taki makamında gerçekleşen görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, geçen ay Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a güven mektubunu sunduktan sonra gerçekleştirdiği nezaket ziyaretleri kapsamında bugün Deryan ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile Lübnan Fetva Kurulu arasındaki ilişkilerin ele alındığını aktaran Çakıl, iki kurum arasındaki işbirliğini tüm alanlarda güçlü tutmanın önemine dikkati çekti.

Çakıl ayrıca, Türkiye ile Lübnan arasındaki iyi ilişkileri daha da ileriye götürmenin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Büyükelçi Çakıl, daha önce de Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Saad el-Hariri'yi ziyaret etmişti.

Lübnan'da Yüksek İslam Konseyi tarafından seçilen müftülük makamının liderlik ettiği Fetva Kurulu, ülkedeki Müslümanların en büyük dini referansı olarak biliniyor.

