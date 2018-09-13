Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl güven mektubunu, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sundu.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın, ülkesinde göreve başlayan 8 büyükelçiyi başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.
Çakıl ve diğer büyükelçilerin, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törenle güven mektuplarını sundukları aktarılan açıklamada, törende Dışişleri Bakanı Cibran Basil ve diğer bazı Lübnanlı yetkililerin hazır bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, Türk Büyükelçi Çakıl'ın eğitim hayatı ve Lübnan'dan önce görev yaptığı yerlere ilişkin bilgi verildi.
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