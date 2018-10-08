Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisinden Filistin mülteci kampına ziyaret

Çakıl, TİKA'nın dünyanın dört bir yanında gerçekleştirmekte olduğu pek çok projesinde olduğu gibi çocuklara modern bir eğitim ortamı sağlayan bu projesiyle de gurur duyduklarını dile getirdi.

Burada yaptığı konuşmada Filistin ve Filistinlilerin Türkiye açısından önemine işaret eden Çakıl, "Gerek Lübnan'a gerek Filistinli kardeşlerimize yönelik proje ve desteklerimiz imkânlarımız ölçüsünde devam edecek." dedi.

Geçen yıl hizmete başlayan 200 öğrenci kapasiteli kreşte eğitim gören öğrencilerin velileri ve kamp sakinleri Türkiye'nin kamptaki hizmetlerinden ötürü Büyükelçi Çakıl'a şükranlarını ifade etti.

Geçen ay Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a güven mektubunu sunarak görevine başlayan Büyükelçi Çakıl, TİKA ile Sadakataşı Derneği işbirliğiyle Beyrut'un güneyindeki Burc el-Baracine Filistin Mülteci Kampı'nda inşa edilen kreş ile yine TİKA'nın tefrişatını yaptığı yaşlı bakım merkezini ziyaret etti.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Burc el-Baracine Filistin Mülteci Kampı'nı ziyaret ederek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) buradaki projeleriyle ilgili incelemelerde bulundu.

- TİKA'nın tefrişatını yaptığı yaşlı bakım merkezini ziyaret etti

Büyükelçi Çakıl ve TİKA Beyrut Program Koordinatörü Serhat Küçükkurt'un Burc el-Baracine'deki ikinci durağı ise United Lebanon Youth Project (ULYP) isimli organizasyonun uhdesinde yer alan Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi oldu.

ULYP Kurucu Başkanı Melek Nimer tarafından karşılanan Çakıl, tefrişatına TİKA tarafından destek sağlanmış olan merkezde Filistinli yaşlılarla sohbet etti.

Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kamptaki yaşlılar için her gün düzenli olarak gidebilecekleri ve kaliteli zaman geçirebilecekleri sağlıklı bir ortam olduğunu söyleyen Nimer, "Burası, ihtiyaç sahibi yaşlıların ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra yatalak durumda ya da yürüyemeyen yaşlıların evlerine yemek hizmeti sunan bir üretim merkezi olarak faaliyet gösteriyor." dedi.

Gelen talep doğrultusunda günlük olarak yemek yapıp sattıklarını ve bu yolla merkez için belli bir gelir elde etmeye çalıştıklarını anlatan Nimer, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz bu sistemle yaşlıların üretim sürecine bizzat dahil olmalarını ve yaşlılık kaynaklı sorunları asgari düzeye indirmek suretiyle onların daha güçlü bağlarla hayata tutunmalarını sağlamayı hedefliyoruz."

ULYP Başkanı Nimer ayrıca kendilerini yalnız bırakmayan ve projelerinin başarılı olmasına katkı sağlayan başta TİKA olmak üzere Türkiye hükümeti ve tüm hayır kuruluşlarına teşekkür etti.

