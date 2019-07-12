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‘’Türkiye’nin bir NATO Üyesi Olarak Güvenilirliği Sarsıldı’’

12.07.2019 18:20 | Son Güncelleme

Türkiye uzmanı Max Hoffman, Rus yapımı S-400'lerin ilk parti sevkiyatının Türkiye’ye ulaşmasını VOA Türkçe’ye değerlendirdi. Hoffmann, gelişmeyi Türk-Amerikan ilişkilerinde dönüm noktası olarak niteledi. Hoffman, ABD’ninse yıkıcı yaptırımlar uygulamayacağı görüşünde

‘’Türkiye’nin bir NATO Üyesi Olarak Güvenilirliği Sarsıldı’’

Düşünce kuruluşu Amerikan İlerleme Merkezi’nden Max Hoffman, Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin ilk parti sevkiyatının Türkiye’ye ulaşmasını VOA Türkçe’ye değerlendirdi. Hoffmann, gelişmeyi, Türk

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S-400 Teslimatı ABD BasınındaS-400 Teslimatı ABD Basınında
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