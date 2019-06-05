Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde bayramlaşma

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaşayan Türk vatandaşlarıyla bayramlaştı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği konutunda düzenlenen bayramlaşma programına, büyükelçilik, TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü ve diğer kurumların çalışanları ile aileleri katıldı.

Büyükelçi Fırat ve eşi Vasilika Fırat, konukları tek tek karşılayarak bayramlarını kutladı ve sohbet etti.

Konuklara simit, peynir, ceviz, kuru üzüm, lokum, tatlı ve çay ikram edildi.

