HABER

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinden camide iftar programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 21:29 | Son Güncelleme

Büyükelçiliğin Din Hizmetleri Müşavirliğince Merkez İmam Serahsi Camisi'nde düzenlenen iftar programında yaklaşık bin 500 kişi orucunu açtı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince iftar programı düzenlendi.

Yaklaşık 9 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılan, iftar programının düzenlendiği Merkez İmam Serahsi Camisi'nin avlusunun duvarına Türk ve Kırgız bayrakları ve "Müminler ancak kardeştir." ayetinin yazılı olduğu afiş asıldı.

Kırgız ve Türk din görevlileri, dernek başkanları ve camide akşam namazını eda eden cemaatin katıldığı iftarda duaların okunmasının ardından oruçlar açıldı.

Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal, iftarın sonunda dua etti.

Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından organize edilen iftar programında bir araya geldiklerini belirterek, "İftar programına katılım yüksek oldu. Yaklaşık bin 400-bin 500 civarında kardeşimiz iftarını burada açtı." dedi.

İftara özel hazırlanan menünün tamamının Türk mutfağından oluştuğunu dile getiren Ünal, programa katkı sağlayan Bişkek'teki Türk iş insanlarına teşekkür etti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftar programında buluştu(1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftar programında buluştu(1)
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklamasıTarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iftar Kırgızistan Merkez İmam Serahsi Camisi

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaçak sakatat işlenen kesimhane mühürlendi, 22 bin TL ceza uygulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

PKK'nın kirli yüzü, kadın teröristin not defterinde

Terör örgütü PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı!

Sümela Manastırı ziyarete açıldı

Sümela Manastırı ziyarete açıldı

PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.