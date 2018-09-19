HABER

Türkiye'nin Bişkek'teki okullarında yeni eğitim öğretim yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 12:59 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bişkek'teki okullarında yeni eğitim öğretim yılı

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’te hizmet veren okullarında yeni eğitim öğretim yılı başladı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk İlkokulu, Ortaokulu, Anaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu ile Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi'nin bulunduğu yerleşkede tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, KKTC Kırgızistan Temsilcisi Keskin Atınç, büyükelçilik müşavirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından törende konuşan Fırat, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Fırat, öğretmenlere seslenerek, "Burada ailesine ve topluma faydası bireyleri yetiştirmek sizin göreviniz." dedi.

Velilere yönelik de Fırat, "Velilerden okuldaki programlara sahip çıkmalarını rica ediyoruz. Bu okullarda çok sayıda sosyal ve sportif faaliyetler düzenleniyor. Bu etkinliklere çocuklarınızı yönlendirin. Daha fazla katılımcı ruha sahip bireyleri yetiştirin." diye konuştu.

Tören, öğrencilerin şiir ve dans gösterileriyle devam etti.

PARTNERSosyal medyada deprem olduSosyal medyada deprem oldu
Köpek, plaj şemsiyesi altında uyuduKöpek, plaj şemsiyesi altında uyudu
İdlib'de gözlem noktalarına beton blok sevkiyatıİdlib'de gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Kamil Fırat Kırgızistan Türk İlkokulu

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

Gaziler Günü mesajları (resimli ve kısa): Gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz en anlamlı mesajlar

Gaziler Günü mesajları (resimli ve kısa): Gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz en anlamlı mesajlar

Kağıthane'de hareketli dakikalar! AVM'yi silahla bastı

Kağıthane'de hareketli dakikalar! AVM'yi silahla bastı

Çatıdan bir şey düştüğünü sandı! Röntgeni görünce şok geçirdi

Çatıdan bir şey düştüğünü sandı! Röntgeni görünce şok geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.