Türkiye'nin Bişkek'teki okullarında yeni eğitim öğretim yılı

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’te hizmet veren okullarında yeni eğitim öğretim yılı başladı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk İlkokulu, Ortaokulu, Anaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu ile Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi'nin bulunduğu yerleşkede tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, KKTC Kırgızistan Temsilcisi Keskin Atınç, büyükelçilik müşavirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından törende konuşan Fırat, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Fırat, öğretmenlere seslenerek, "Burada ailesine ve topluma faydası bireyleri yetiştirmek sizin göreviniz." dedi.

Velilere yönelik de Fırat, "Velilerden okuldaki programlara sahip çıkmalarını rica ediyoruz. Bu okullarda çok sayıda sosyal ve sportif faaliyetler düzenleniyor. Bu etkinliklere çocuklarınızı yönlendirin. Daha fazla katılımcı ruha sahip bireyleri yetiştirin." diye konuştu.

Tören, öğrencilerin şiir ve dans gösterileriyle devam etti.

