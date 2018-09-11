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Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu BM Güvenlik Konseyinde İdlib'de bütün askeri operasyonlara son verilmesi ve ateşkes çağrısı yaptı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 20:08 | Son Güncelleme

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu BM Güvenlik Konseyinde İdlib'de bütün askeri operasyonlara son verilmesi ve ateşkes çağrısı yaptı.


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