Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: "İdlib'de bir felaket riskiyle karşı karşıyayız. Rejimin son saldırıları yüz binlerce kişiyi yerinden edebilir ve bu durum Türkiye, Avrupa ve ötesi için insani ve güvenlik riski teşkil ediyor"
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: "İdlib'de bir felaket riskiyle karşı karşıyayız. Rejimin son saldırıları yüz binlerce kişiyi yerinden edebilir ve bu durum Türkiye, Avrupa ve ötesi için insani ve güvenlik riski teşkil ediyor"
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