HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'nin BM'deki Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması oturumu başladı

Türkiye'nin BM'deki Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması oturumu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 13:18 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı: - "Türkiye, OHAL boyunca uluslararası insan hakları yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmiş, gereklilik ve orantılılık ilkelerini gözetmiştir"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde gerçekleştirilen, BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) Çalışma Grubu'nda, Türkiye'deki insan haklarının üçüncü kez ele alınmasına başlandı.

Türk heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, "Son 5 yılda Türkiye, kendi topraklarında ve sınırları boyunca faaliyet gösteren PKK, PYD/YPG ve DEAŞ gibi birden fazla terör örgütüne karşı eş zamanlı mücadele yürütmek zorunda kaldı. Bu terör örgütleri, bin 590'dan fazla vatandaşın yaşam hakkını ihlal etti." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin aynı zamanda dünyanın en büyük düzensiz göçmen akınına maruz kaldığını anımsatan Kaymakcı, bunlardan 4 milyonuna ev sahipliği yaptıklarını aktardı.

Kaymakcı, tüm bunların üzerine 15 Temmuz'da Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "büyük çaplı ve acımasız" darbe girişimine maruz kaldığını vurgulayarak, FETÖ'nün devlete sızarak Türk devletini ele geçirmeye çalıştığını, anayasayı askıya almak istediğini ve seçilmiş hükümeti devirmeyi amaçladığını dile getirdi.

Darbe girişimin ardından ilan edilen olağanüstü hale (OHAL) değinen Kaymakçı, Türkiye'nin bu dönemde başta BM ve Avrupa Konseyi ile ilişkilerini sürdürdüğünü belirtti.

Kaymakcı, "Türkiye, OHAL boyunca uluslararası insan hakları yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmiş, gereklilik ve orantılılık ilkelerini gözetmiştir." dedi.

- Reform vurgusu

OHAL'in 18 Temmuz 2018'da kaldırıldığını hatırlatan Kaymakcı, şöyle devam etti:

"Türkiye, o günden beri tam olarak reform gündemine odaklanmıştır. OHAL'in sona ermesinden sadece bir ay sonra, 29 Ağustos 2018'de, Reform Eylem Grubu Toplantısı gerçekleştirildi. O zamandan bu yana, sonuncusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında olmak üzere iki Reform Eylem Grubu toplantısı daha düzenlendi."

Kaymakcı, Türkiye'nin halen İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırladığı bilgisini paylaşarak, "Eylem planı, temel hak ve özgürlüklere ilişkin mevzuatın uygulanmasında yargının karşılaştığı sorunlara çözümler getirmektedir." dedi.

UPR oturumlarında, Türkiye'nin sağladığı bilgiler ve rapor, Özel Prosedürler olarak bilinen, bağımsız insan hakları uzmanları ve grupları, insan hakları antlaşmaları uyarınca kurulan organlar ve diğer BM kuruluşlarının raporlarında yer alan bilgiler, ulusal insan hakları kurumları, bölgesel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere diğer paydaşların sağladıkları bilgiler ele alınacak.

Türkiye, UPR Çalışma Grubunun 20-31 Ocak'ta yapılacak oturumunda incelenecek 14 ülke arasında yer alıyor.

Türkiye'nin ilk UPR incelemesi 2010 Mayıs'ta, ikincisi de 2015 Ocak'ta yapılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Binbir derde deva nar ve suyunun faydalarıBinbir derde deva nar ve suyunun faydaları
PARTNERBöyle yakalandılar! Kimseye aldırmadan...Böyle yakalandılar! Kimseye aldırmadan...
Aç bırakıp ölüme terk ettilerAç bırakıp ölüme terk ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
- Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi BM EPİM İnsan Hakları Konseyi UPR

En Çok Okunan Haberler

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbul’da korkunç kaza

Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinop'ta aç kalan kurtlar köpeği yedi

Sinop'ta aç kalan kurtlar köpeği yedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 'deprem' kararı! İki buçuk katına çıkarıldı

İBB'den 'deprem' kararı! İki buçuk katına çıkarıldı

Aç bırakıp ölüme terk ettiler

Aç bırakıp ölüme terk ettiler

Son dakika: Elazığ'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Elazığ'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika: Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

Küçük Muhammed'in işkence edilerek öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İşkence edilerek öldürülmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.