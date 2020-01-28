Türkiye'nin BM'deki Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması oturumu başladı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde gerçekleştirilen, BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) Çalışma Grubu'nda, Türkiye'deki insan haklarının üçüncü kez ele alınmasına başlandı.

Türk heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, "Son 5 yılda Türkiye, kendi topraklarında ve sınırları boyunca faaliyet gösteren PKK, PYD/YPG ve DEAŞ gibi birden fazla terör örgütüne karşı eş zamanlı mücadele yürütmek zorunda kaldı. Bu terör örgütleri, bin 590'dan fazla vatandaşın yaşam hakkını ihlal etti." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin aynı zamanda dünyanın en büyük düzensiz göçmen akınına maruz kaldığını anımsatan Kaymakcı, bunlardan 4 milyonuna ev sahipliği yaptıklarını aktardı.

Kaymakcı, tüm bunların üzerine 15 Temmuz'da Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "büyük çaplı ve acımasız" darbe girişimine maruz kaldığını vurgulayarak, FETÖ'nün devlete sızarak Türk devletini ele geçirmeye çalıştığını, anayasayı askıya almak istediğini ve seçilmiş hükümeti devirmeyi amaçladığını dile getirdi.