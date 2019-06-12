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"Türkiye'nin Bozkır Ekosistemlerinin Yönetimi Çalıştayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 19:10 | Son Güncelleme

Küresel Çevre Fonu tarafından finanse edilen, Gıda ve Tarım Örgütü ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Türkiye'nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi"nin final çalıştayı Şanlıurfa'da düzenlendi - Proje koordinatörü Dr. Nihan Yenilmez Arpa: - "Türkiye'nin sahip olduğu bozkır alanları her geçen gün azalıyor. Projeyi bozkırların yönetilmesi ve iş birliği içinde yönetilmesini sağlayacak bir strateji olarak düşünüyoruz"

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Türkiye'nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi"nin final çalıştayı Şanlıurfa'da düzenlendi.

GAP Tarımsal Eğitim Merkezi'nde (GAPTEAM) gerçekleştirilen çalıştayda, pilot il olarak belirlenen Şanlıurfa'nın bozkırlarında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, çalıştayda yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın biyolojik çeşitlilik ve sos-ekonomik kültürel değerleriyle Türkiye'nin önemli bozkırlarına sahip önemli bir kent olduğunu belirtti.

Proje kapsamında Kızılkoyun, Tek Tek Dağları ile Karacadağ bölgesinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Işık, şöyle konuştu:

"Yaklaşık bir yıldır arazilerde yapılan çalışmalarla pek çok yeni kayıtlara ulaşıldı. Bunlar bizleri memnun etmekte. Bugüne kadar mercimeğin ve nohudun türlerinin Tek Tek Dağları'nda bulunduğundan habersizdik. Yine hasatlık buğday türlerinin Kızılkuyu ve Tek Tek Dağları'nda bulunması son derece önemli. Görülüyor ki Şanlıurfa bozkırları keşfedilmeyi bekliyor. Yürütülen proje buranın bozkırları için önemli bir fırsattır."

Işık, projenin bölgedeki insanlara doğru şekilde anlatılmasının başarıyı beraberinde getireceğini sözlerine ekledi.

Proje koordinatörü Dr. Nihan Yenilmez Arpa da projeyle ülkedeki bozkırların korunması ve değerlerinin anlaşılması için farkındalık oluşturmasının hedeflendiğini ifade etti.

Projenin ulusal, bölgesel ve alansal bazlı yürütüldüğünü aktaran Yenilmez Arpa, şöyle devam etti:

"Projeyle birlikte ulusal eylem planı hazırlanıyor. Türkiye'nin sahip olduğu bozkır alanları her geçen gün azalıyor. Projeyi bozkırların yönetilmesi ve iş birliği içinde yönetilmesini sağlayacak bir strateji olarak düşünüyoruz. Projeyle birlikte bozkırların korunmasıyla ilgili ulusal düzeyde bir sempozyum düzenlemeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte projeyle ilgili 7 kılavuz doküman hazırlanıyor. Bu dokümanların ulusal, bölgesel veya il bazlı kılavuz dökümü hazırlanacak."

Arpa, bozkırların hem genetik çeşitlilik açısından hem de tür açısında son derece kıymetli alanlar olduğunu vurgulayarak, "Bu alanların bütüncül olarak korunması gerekmektedir." dedi.

Doğa, Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut ise proje kapsamında çok önemli bulgular ve kayıtlara ulaşıldığını, bu sonuçların rapor halinde paylaşılacağını ifade etti.

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