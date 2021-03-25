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Türkiye’nin Bregenz Başkonsolosluğu yakınlarında silah sesleri

25.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin Bregenz Başkonsolosluğu yakınlarında silah sesleri duyuldu.Avusturya’da bulunan Türkiye’nin Bregenz Başkonsolosluğunun yakınlarındaki boş bir alanda birkaç el ateş edildi.

Türkiye’nin Bregenz Başkonsolosluğu yakınlarında silah sesleri duyuldu.
Avusturya’da bulunan Türkiye’nin Bregenz Başkonsolosluğunun yakınlarındaki boş bir alanda birkaç el ateş edildi. Başkonsolosluk tarafından yapılan açıklamada, yerel medyada yer alan, Bregenz Başkonsolosluğunun hedef alındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Vorarlberg güvenlik makamları tarafından soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, Başkonsolosluk ve mensupları bakımından endişe edilecek herhangi bir durumun olmadığı vurgulandı.

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