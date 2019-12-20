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Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Gümrükçü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 20:06 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Gümrükçü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BRÜKSEL (AA) - Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına iştirak etti.

Gümrükçü, AA'nın "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları için oy kullandı.

Büyükelçi Gümrükçü, "haber" kategorisinde tercihini Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" adlı fotoğrafından yana kullanırken, "yaşam" kategorisinde ise Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam" isimli fotoğrafı seçti.

Gümrükçü, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden askeri selamı" adlı fotoğrafını oyladı.

- AA'nın "Yılın Fotoğrafları" Yarışması

Anadolu Ajansı (AA), 2012'den bu yana yıla damgasını vuran olaylara ait fotoğraflarını oylamaya sunuyor. Oylama sonucunda, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından 3 kategoride "Yılın Fotoğrafları" seçiliyor.

Her yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçı ile her kesimden vatandaşın oylamaya katıldığı geleneksel "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında, "haber" kategorisinde 17, "yaşam" kategorisinde 19 ve "spor" kategorisinde ise 14 kare fotoğraf yer alıyor.

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aa Yılın Fotoğrafları Zeki Levent Gümrükçü

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