"Türkiye'nin bu başarı hikayesini anlatması gerekiyor"

KOCAELİ (AA) - BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, "Türkiye'de şehirlerde dikkatimizi vermemiz gereken alanlar var ama büyük yoksul mahalleler yok. Bu çok hoşuma gitti. Türkiye'nin bu başarı hikayesini anlatması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Şehircilik ve Mutlu Şehir" ana temasıyla Kartepe'deki bir otelde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kartepe Zirvesi'nde "Mutluluğun Şehirlerle Bir İlgisi Olmalı" başlıklı özel oturumda konuşan Rodriguez, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için bunun önce şehirlerde başarılması gerektiğini söyledi.

Hem ülke içi hem de uluslararası anlamda alınan göçlere yönelik yapılan yatırımların aslında şehirlere ve insanlara yapılan yatırımlar olduğuna işaret eden Rodriguez, daha önce yatırımların şehirlerin ekonomik aktiviteleri arttırmak olarak görüldüğünü ama son 50-60 senede çok şeyin değiştiğini ifade etti.

Rodriguez, bir paradigma değişmesinden bahsetmek istediğini dile getirerek, "2050'de şehirlerde yaşayan insanların iki katına çıkacağını öngörüyoruz. Aslında bu Türkiye'yi çok ilgilendirmiyor ama Çin, Hindistan, Brezilya ve Afrika'daki ülkeler için ne demek olduğunu tahmin edebilirsiniz. 30 sene içinde bununla nasıl başa çıkıp ve bu şehirlerdeki insanlara nasıl hizmet sunabileceğimizi bilmiyorum. Çok büyük bir iş var önümüzde ve Türkiye'nin bununla başa çıkmaya başladığını görüyorum." diye konuştu.