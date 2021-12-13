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"Türkiye’nin Bu Kadar Kötü Olacağını Hayal Edemezdim"

13.12.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, 2021 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu. "40-45 yıl sonra ülkemin hem ekonomik hem siyasi olarak bu kadar kötü bir durumda olacağını asla hayal edemezdim" diyen Pamuk halka sabır diledi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin verdiği 45. Sedat Simavi Ödülleri’nde edebiyat kategorisinde ödüle layık görülen Orhan Pamuk, Türkiye’de devlet otoriterleşirken ekonominin kötüleştiğini söyledi.

'Veba Geceleri' adlı son romanıyla ödül alan Pamuk, ‘‘İnsanlara karantina kurallarını dayatmak hem Türkiye’de hem Batı’da gördüğümüz gibi bir anlamda devletleri otoriterleştiriyor. Bu konuyu da ele almak istedim. Ama bizim devletimizin hele son beş yılda otoriterleşmek için bir salgına ihtiyacı yoktu. 40-45 yıl önce düşündüklerim gerçekleşti ama ülkemin hem siyasi olarak hem de ekonomik olarak bu kadar berbat, bu kadar kötü bir durumda olacağı, işte romanımı yazdığım 45 yıl önce, hiçbir zaman aklıma gelmezdi. 45 yıldır bu konularla meşgulüm ama asla aklıma gelmezdi ülkemin hem siyasi olarak hem de ekonomik olarak bu kadar kötü olacağını hayal edemezdim. Allah millete sabır versin, direnme gücü versin diyorum’’ dedi.

‘‘Gazeteciler sorgusuz sualsiz hapse atılıyor’’

Romancılığa başladığı ilk yıl olan 1977’de Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın ödülü aldığını söyleyen Orhan Pamuk, o günlerde hayalini kurduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni aldığı için sevinçli olduğunu ifade etti.

Pamuk, ‘‘Maşallah o kadar kötü şeyler oluyor ki düşünce özgürlüğü şimdi Gazeteciler Cemiyeti’nde yazarlar takır takır sorgusuz sualsiz uydurma gerekçe ile özellikle gazeteciler hapse atılıyor. Türkiye öyle bir ülke oldu ki biz romancılar değil ama kahramanca kelle koltukta bulabildikleri iki üç metrekare yerde savaşan, yapabildikleri kadar hükümeti eleştiren gazetecilerin cemiyetinden de bir ödül almaktan şeref duyuyorum’’ diye konuştu.

‘‘Kalemine efendi kal, uşak olma, zorda kalırsan kır ama sakın satma’’

Sedat Simavi Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, konuşmasında cemiyetin kurucusu Simavi’nin sözlerine atıfta bulundu.

Olcayto, ‘‘Gazeteciliğin en kötü dönemlerinden birisini yaşandığı günümüzde Sedat Simavi’yi hatırlamamak mümkün değil. Gazeteciliği, karikatür sanatçılığı ve ilkeli duruşuyla meslek örgütümüze rehber olan Kurucu Başkanımızın adeta bugünlere bir göndermedir şu sözleri; ‘Kalemine efendi kal, uşak olma, zorda kalırsan kır ama sakın satma’. Yalnız gazetecilik değil, ülkede pek çok kurum ağır baskı altında ve şimdiye kadar rastlanmamış bir çöküş yaşıyor. Gazetecilikte bu durumda giderek büyük kan kaybediyor. Sansür, oto sansür, yalan haber, haberin serbest dolaşımına getirilen yasaklar mesleğin evrensel ilkelerine göre gazetecilik yapılmasını engelliyor. Elbette böyle bir ortamda alanında uzman nitelikli gazeteciler, gazete yazarları çalışacak mecra bulmakta güçlük çekiyorlar. TÜİK rakamlarına göre 12 bine yakın gazeteci işsiz. Bütün bu olumsuz koşullara rağmen yüreğinde gazetecilik heyecanını taşıyan kadınlı erkekli gazeteciler, halkın haber alma hakkına sahip çıkmak için mücadelelerini sürdürüyorlar’’ dedi.

Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü Canan Coşkun’un

Canan Coşkun diken.com.tr’de yayınlanan ‘‘Valilik ‘Nefes Darlığından Öldü’ Demişti: Kulaklarından ve Gözlerinden Kan Gelmiş” başlıklı haberiyle gazetecilik dalında Sedat Simavi Ödülü’ne layık görülürken Berkant Gültekin de Birgün Gazetesi internet haber sitesinde “Yeni Merkez Bankası Başkanı’nın Doktora Tezinde Merkez Bankası Raporundan İntihal İzleri” başlıklı haber dizisi de övgüye değer bulundu

Televizyon dalında ise Fox TV’den Barış Kaya

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