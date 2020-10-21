“Türkiye’nin Bütçesi 2021’de 245 Milyar Açık Verecek”

Türkiye’de 2021 yılı bütçe görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladı. Türkiye’nin bütçesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde, yürütme organı başı olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlarıyla şekilleniyor. Eski sistemde bütçe sunumunu Başbakan yaparken yeni sistemde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı bütçe sunuşunu gerçekleştiriyor. Bu durum muhalefet partilerince yürütmenin, yasamaya hesap verebilirliği açısından “yanlış ve yetersiz” olarak yorumlanıyor. Görüşmelerde ilk önce Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, salgın nedeniyle TBMM’nin tören salonunda çalışmalarını yürüteceklerine dikkat çekerek, bu nedenle tüm milletvekillerinden anlayış beklediğini dile getirdi. Elvan, TBMM Genel Kurulu’nun da gündemine devam edebilmesi bakımından bütçe konuşulacak olmasına rağmen “maraton” niteliğindeki görüşmeler arasında Komisyonda diğer yasa tekliflerini ele alacaklarını da aktardı. CHP adına konuşan Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, yeni sistemde Türkiye’nin bütçesine sahipsiz gibi davranıldığını belirterek, eskiden kamuoyuna bütçe hakkında detaylı açıklama yapıldığı eleştirisinde bulundu. Kuşoğlu, Komisyonun da bütçeye yoğunlaşması gerekliyken araya diğer teklifleri almasına karşı olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP’nin eleştirisine karşılık, “Bütçenin sahibi Cumhurbaşkanı’nın bizzat kendisidir” ifadesini kullandı. Türkiye bütçesi açık vermeye devam ediyor Türkiye’nin salgın döneminde küresel ekonomik gelişmeler nedeniyle olumsuz etkilendiğini ancak “V” şeklinde toparlanmaya başladığı görüşünü savunan Oktay, 2021 yılı için Türkiye’nin bütçe öngörüsünü toplam 1 trilyon 341 milyar 1 milyon lira giderler ve toplam 1 trilyon 101 milyar 1 milyon lira gelirler olarak açıklayarak, Türkiye’nin gelecek yıl için olası bütçe açığını 245 milyar lira olarak duyurdu. Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 0,3 oranında büyüme kaydetmesini beklediklerini belirten Oktay, tüketici enflasyon oranını ise 2021 yılında yüzde 8, 2022 yılında yüzde 6 ve 2023 yılında ise yüzde 4,9 seviyesine düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Türkiye’nin genel yönetim borç stoku ise, 2021 yılındaki milli gelire kıyasla yüzde 40.8 seviyesinde açıklandı. Oktay, bunun, 2023 yılında ise yüzde 41.8 seviyesinde kalmasını hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye bütçesi vergilere dayanarak mı büyüyor? Fuat Oktay’ın verdiği bilgilere göre; Türkiye’nin bütçe gelirleri önemli ölçüde halkın ödediği vergilerden sağlanıyor. Gelecek yıl yüzde 16,7 oranında artış ile vergi gelirleri 922 milyar 744 milyon lira olarak bekleniyor. Türkiye’nin vergiler dışındaki gelir beklentisi ise 178 milyar 402 milyon lira olarak öngörülüyor. Oktay, vergi gelirleri bakamından “2021 yılında bütçe gelirleriyle ilgili mevzuatta öngörülen düzenlemeler dışında herhangi bir vergi oran veya miktar artışı öngörülmemiştir. Kurumlar vergisinde ise geçici süreli 2 puan artırımlı vergi oranı uygulama süresini 2021 yılıyla birlikte sona erdirmekteyiz” dedi. Ancak yine de halkın pek çok kalemde vergi ödemek zorunda kaldığı görülüyor. 2021 yılı bütçesi için halktan toplanması öngörülen vergi kalemlerine bakıldığında ortaya çıkan tablo şu şekilde: Gelir Vergisi 195,3 milyar TL, Kurumlar Vergisi 105,2 milyar TL, Özel Tüketim Vergisi 213,7 milyar TL, Ülke İçerisindeki KDV 70,6 milyar TL, İthalatta Alınan KDV 194,9 milyar TL, Motorlu Taşıtlar Vergisi 18,5 milyar TL, BSMV 28,5 milyar TL, Damga Vergisi 23,8 milyar TL, Harçlar 34,4 milyar TL ve Diğer Vergiler 37,9 milyar TL.

Bütçe açığı Corona’dan etkilendi mi? Oktay, Türkiye’nin Mart ayından itibaren etkisi altına girdiği Corona virüsü salgınından dolayı sıkıntılı zamanlar geçirdiği 2020 yılına ilişkin yıl sonu beklentilerini de paylaştı. Oktay’ın verdiği bilgilere göre; 2020 yılında bütçe giderlerinin 1 trilyon 212 milyar 3 milyon lira ve bütçe gelirlerinin ise 973 milyar 129 milyon lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bütçe açığı ise yıl sonunda 239 milyar 168 milyon lira olarak tahmin ediliyor. Halkın 2020 yılında vergi olarak ülke bütçesine yaklaşık 790 milyar 7 milyon lira gelir sağlaması bekleniyor. Buna karşılık Türkiye’nin 2020 yılındaki vergi dışı gelirleri ise yaklaşık 182 milyar 4 milyon lira olarak tahmin ediliyor. Oktay geçen yıla ilişkin kesin bütçe bilgilerini de açıkladı. Buna göre, 2019 yılında 1 trilyon 27 milyon lira gider söz konusuyken, 875 milyar 280 milyon lira gelir elde edildi. 2019 yılı sonunda kesinleşen bütçe açığı ise 124 milyar 747 milyon lira olurken; başlangıçta öngörülen 2019 yılı bütçesine kıyasla 44 milyar 1 milyon lira fazla bütçe açığı ortaya çıktı.