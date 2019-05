Türkiye’nin bütün anneleri, birleşin!

Banu Güven DW Türkçe’de anneler için yazdı.Anneler Günü senede bir gün, sembolik bir gün.

Herkesin lafla değil, canıyla, göbeğinden bağlı olduğu kadınların özel günü. Onların annelik emeklerinin özellikle takdir edildiği bir gün. Annelerin evlatlarıyla bir araya gelip, gözlerinin içine, varlıklarına bakıp, emeklerinin karşılığını görmek istedikleri bir gün. Aslında güzel geçmesi gereken bir gün. Bizim memleketteyse gittikçe daha fazla kadının içi yana yana geçirdiği bir gün halini alıyor.

Sosyal medyada anaların paylaştıklarına, onlarla ilgili paylaşımlara bakın. Memleketin her yerinden annelerin adalet arayan seslerinin yükseldiğini duyacaksınız!

Edirne'den Hakkari'ye, memleketin her yerinde yüreği yangın yeri kadınlar var. İçlerindeki yangın sönmüyor, çünkü evlatları için istedikleri adalet onlardan kaçırılıyor. Cumhurbaşkanı anaların kutsallığından bahsediyor, ama bir kısım anayı görmüyor, başkaları da görmesin istiyor. Cumartesi Anneleri gibi. Dolmabahçe'de konjonktür öyle gerektirdiği için ağırladığını sonradan anladığımız Berfo Nine, bu dünyadan oğlu Cemil Kırbayır'ı işkenceyle öldürenler cezalandırılamadan göçtü gitti. 1980'de gözaltında kaybedilen oğlunun haberini alabilmek için canını dişine takıp inadına yaşamıştı oysa. Nefesi bir yere kadar dayanabildi. Yine 1980'de gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren'in babası Kemalettin Eren de sorumluların cezalandırıldığını görmeden gitti bu hayattan. Anne Elmas Eren, bu Anneler Gününü de, her birinde büyük oğlu Hayrettin'i gördüğü diğer evlatları ve torunlarıyla geçirdi. Onlar gibi nice anne, ömürlerini evlatlarını özleyerek ve adaleti arayarak geçirmekteler. (Bknz. Faruk Eren, Kayıp Bir Devrimin Hikayesi, İletişim Yayınları)