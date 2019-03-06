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"Türkiye'nin çabaları Afrika Boynuzu için çok değerli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 22:37 | Son Güncelleme

Somali eski Dışişleri Bakanı İsmail Mahmut Hurreh: - "Türkiye'nin Somali ve Somaliland arasındaki anlaşmazlığın çözümü için ortaya koyduğu çabalar Afrika Boynuzu'nun istikrarı için çok değerli"

Somali eski Dışişleri Bakanı İsmail Mahmut Hurreh, Türkiye'nin Somali ile Somaliland arasındaki sorunların çözümü için ortaya koyduğu çabaların Afrika Boynuzu bölgesinin istikrarı için çok değerli olduğunu belirtti.

Ankara'daki Afrika Evi'nde düzenlenen "Afrika Boynuzu'ndaki Son Gelişmeler" konulu sohbet programında konuşan Hurreh, diplomatlar ve Türkiye'de eğitim gören Somalili öğrencilere bölgenin istikrarını etkileyen dinamiklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hurreh, bölgede son dönemde yaşanan gelişmelerin, Afrika Boynuzu'ndaki ulusları giderek daha yakınlaştırdığını belirterek, bu bölgenin uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip edildiğini kaydetti.

Somali ile Somaliland arasındaki anlaşmazlıklara değinen Hurreh, sorununun çözümünün Afrika Boynuzu'nun istikrarına sağlacağı katkılara dikkati çekti.

Hurreh, "Türkiye'nin Somali ve Somaliland arasındaki anlaşmazlığın çözümü için ortaya koyduğu çabalar Afrika Boynuzu'nun istikrarı için çok değerli." ifadesini kullandı.

Bu problemin çözülmesinin Afrika kıtasını ileriye taşıyacağının altını çizen Hurreh, tarafların bu doğrultuda çaba harcaması gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Boynuzu Somali Eski Dışişleri Bakanı İsmail Mahmut Hurreh

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